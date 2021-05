Durante sessão online ocorrida na última quinta-feira (29), o presidente da Câmara Municipal de Guarapari, vereador Wendel Lima (PTB), criticou o sistema de estacionamento rotativo da cidade. Ele acompanhou as críticas do vereador Isaque Queiroz e do vereador Denizart Luiz, que também criticaram o sistema.

Forma fajuta. Segundo Wendel. “Ser favorável ao rotativo, mas um rotativo justo, um rotativo funcional, é uma coisa. Agora esse rotativo que está instalado na cidade, que está atuando de forma fajuta, é o termo que eu tenho a estar classificando a prestação de serviço”, disse ele em parte de sua fala.

Mal se corta pela raiz. Wendel diz que junto aos outros vereadores vão cobrar um melhor serviço da empresa e também cobrar que a prefeitura que faça a fiscalização. “Acredito que nós iremos sim, a partir da semana que vem, nos unirmos aqui nesse parlamento para tomar as devidas providencias sobre o mecanismo de funcionamento do rotativo”, disse ele que finalizou dizendo. “Porque o mal se corta pela raiz”, disse ele. Confira o vídeo com as declarações do vereador.