Na manhã desta segunda-feira (3), o presidente do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), Munir Abud e o Secretário da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (SECTIDES), Tyago Hoffman, participaram de uma reunião em Guarapari, com membros da Associação de Hotéis e Turismo de Guarapari (AHTG).

A reunião aconteceu no Guarapousada (Guaracamping), e foi reduzida no número de participantes, que estavam em espaço aberto, respeitando todos as recomendações e os protocolos devido a pandemia de Covid-19.

A reunião contou com cerca de 20 participantes que estavam de máscaras durante o encontro. Tyago Hoffman apresentou as ações do governo do Estado com vistas na recuperação econômica e no combate a Covid e o presidente do Bandes, Munir Abud, conversou sobre as linhas de crédito criadas pelo governo em socorro aos empresários capixabas.