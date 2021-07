A Polícia Rodoviária Federal realizou, no começo desta semana, diversas operações na BR-101. As ações foram feitas em três cidades do estado e contaram com a apreensão de uma arma, a detenção de um homem por ter animais silvestres e a prisão de um foragido da justiça que estava em Guarapari.

Guarapari

Em Guarapari, a ação ocorreu quando os agentes federais abordaram um Honda/Civic, que estava com três ocupantes. E, quando consultaram o sistema policial, descobriram que um deles estava foragido da justiça pelo crime de tráfico de drogas. O ocorrido se deu no km 345 da BR-101.

O mandado de prisão havia sido expedido no dia 25/06 pela 3ª Vara Criminal de Vila Velha e o homem, que não teve o nome divulgado, foi encaminhado para o Departamento de Polícia Judiciária de Guarapari/ES.

Viana

Já no km 304 da BR-101, na altura do município de Viana, os policiais rodoviários federais, enquanto realizavam uma abordagem em uma camionete Strada/Fiat, encontraram algumas bolsas térmicas e duas gaiolas dentro do veículo. Quando abriram as bolsas, os agentes localizaram duas partes de uma paca e uma parte de um tatu.

Já dentro das gaiolas, os policiais encontraram um Coleiro Tui Tui e um Trinca Ferro, pássaros silvestres que não estavam com as anilhas, indicando que não eram legalizados. Quando questionado, o condutor do veículo afirmou que ganhou os animais de um amigo na roça e que a carne era para consumo próprio.

Os policiais deram sequência à ocorrência e encaminharam o homem para o Departamento de Polícia Judiciária de Cariacica.

Linhares

Ainda na tarde da mesma segunda-feira, no município de Linhares, os agentes recuperaram um veículo roubado e apreenderam uma arma de fogo, sendo um revólver calibre 32, quando abordaram um veículo Toyota Hilux, que estava com três ocupantes.

A ação aconteceu no km 152 da BR-101 e a arma foi encontrada quando os policiais federais realizaram buscas dentro do veículo. Após isto, os agentes também perceberam que o carro estava com indícios de adulteração, fato confirmado com consultas no sistema.

A ocorrência foi encaminhada para o Departamento de Polícia Judiciária de Linhares.