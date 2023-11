Trabalhadores da Cacau Show e moradores de Linhares, no Norte do Espírito Santo, enfrentaram momentos de apreensão nesta terça-feira (7) quando um incêndio de grandes proporções atingiu a fábrica da empresa de chocolates. As chamas consumiram cerca de 21 mil metros quadrados, correspondendo a 40% da área total da fábrica.

Operação. De acordo com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre Cerqueira, aproximadamente 50 militares das equipes de Linhares, Aracruz e São Mateus estão empenhados no combate às chamas. Segundo ele, a perícia para determinar as causas do incêndio só poderá ser iniciada após o resfriamento do ambiente interno da fábrica, o que pode levar até 20 dias, com a possibilidade de prorrogação.

Funcionários. Segundo informações, haviam 90 funcionários na empresa no momento em que o incêndio começou. Cerqueira informou que uma pessoa sofreu leve queimaduras no rosto, mas passa bem e retornou ao local para ajudar nos trabalhos. Não há registros de ferimentos graves.

Alê Costa. O fundador da Cacau Show, Alê Costa, desembarcou no Espírito Santo para acompanhar de perto os esforços dos bombeiros no combate às chamas e demonstrou otimismo em relação ao futuro. Em declarações dadas no local do incêndio, Alê destacou a ausência de feridos entre os colaboradores e demonstrou determinação para reconstruir o que foi perdido.

“Assim que soube (do incêndio), vim para cá com nossa equipe. E apesar da grande tristeza que a gente está sentindo de ver um sonho assim, pegando fogo, estamos muito felizes, com o coração muito tranquilo, de saber que nenhum dos nossos colaboradores teve nenhum problema grave, estamos todos protegidos. Todos tristes, mas protegidos. O que está indo embora aqui é o material, que a gente vai reconstruir”, afirmou Alê Costa em um vídeo publicado nas redes sociais.