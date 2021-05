Os professores da rede pública e privada, de 40 à 59 anos, poderão se vacinar nesta quarta-feira (26) em Guarapari. A campanha atende uma reinvindicação que vem desde o começo da imunização e é considerada fundamental, principalmente para o retorno das aulas presenciais com segurança nas escolas da cidade.

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes), que já tinha reivindicado a vacinação dos professores há algum tempo, comentou sobre a situação e a alegria de ter professores sendo vacinados, no entanto, disseram que o trabalho ainda não está completo, e que a vacinação deverá ser estendida para todos os trabalhadores da educação, com as duas doses e em ritmo rápido.

“É uma luta que nós estamos desde o começo da vacinação, mas nossa luta é para todos os trabalhadores da educação, não apenas professores, queremos voltar com as aulas presenciais, mas a criança que for terá contato com a merendeira, o porteiro, e todos os outros funcionários, não apenas com os professores”, disse Adriano Albertino, o diretor do Sindiupes de Guarapari e membro do Conselho Municipal de Educação.

Que continuou falando sobre o atraso e sobre a importância de garantir as duas doses para todos os profissionais da educação. “Outra observação que queremos falar é sobre a lentidão da vacinação, precisamos imunizar todos com as duas doses e seguir o calendário sem atrasos”.

Para se vacinar, o professor deverá ir ao Complexo Esportivo “Maurice Santos”, localizado no bairro Muquiçaba, das 8h às 12h e levar a declaração da escola, o CPF, o Cartão SUS e o documento de identidade e comprovante de residência em nome do vacinado. Esta fase da campanha será sem o uso do drive-thru, ou seja, os profissionais não precisam estar de carro.

Se você é professor e não sabe se está incluso na vacinação, confira as listas abaixo, divulgadas hoje pela Prefeitura Municipal de Guarapari:

Lista dos professores de 40 à 49 anos

Lista dos professores de 50 à 59 anos