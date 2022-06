Foram abertas, nesta segunda-feira (13), as inscrições para o curso na modalidade a distância para o desenvolvimento de fornecedores da Administração Pública Estadual. A iniciativa faz parte do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores do Governo do Estado (Compre do ES), que visa a qualificar pequenos negócios, por meio de consultorias e capacitações, promovendo a ampliação do acesso desses empreendedores ao mercado das compras públicas.

O curso prepara para a participação em compras governamentais, ampliando as oportunidades, a eficiência e a qualidade para os pequenos negócios do Estado. Ação conta com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o curso será ministrado em parceria com a Escola de Serviço Público do Espírito Santo (Esesp).

O público-alvo é formado por empresários de micro e pequenas empresas (MEI, ME e EPP) do Estado, além de servidores públicos municipais, estaduais ou federais e o público em geral. Os interessados terão até o dia 30 de junho para realizar a inscrição, por meio do site: bit.ly/cursocompredoes. O curso será ministrado de 13 a 30 de julho, em ambiente virtual.

Durante o curso, serão realizados os módulos com os temas Cadastro de Fornecedores; Como o Governo do Estado realiza suas compras; Cotação Eletrônica; Pregão Eletrônico e demais Modalidades de Licitação.

O secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento, Ricardo Pessanha, explicou que o Governo do Estado pretende fortalecer e aumentar a competitividade, além de estimular o desenvolvimento econômico e social estadual ao consolidar uma política pública de ampliação do acesso ao mercado das compras governamentais pelas Micro e Pequenas Empresas (MPE´s). “O curso é voltado tanto para aqueles que não vendem para o Governo quanto para o aprimoramento daqueles que já vendem e desejam se tornar mais competitivos nas compras públicas”, acrescentou Pessanha.