Ontem (21), representantes de três partidos de esquerda em Guarapari – PSOL, PT e UP (Unidade Popular) – se reuniram em Itapebussu para realizar um balanço do ano de 2023 e discutir as perspectivas para o próximo ano. O encontro, promovido pelo PSOL, é parte de uma iniciativa que busca o diálogo contínuo com diversas frentes políticas da esquerda e centro-esquerda, bem como com movimentos populares, visando propor soluções para uma Guarapari mais inclusiva e justa.

Empreendimentos. Um dos pontos centrais da reunião foi o avanço de novos empreendimentos na região, criticados pelo grupo por desprezarem as características socioambientais do município. Destacou-se, especialmente, o caso do condomínio Manami em Guaibura, e a situação em Buenos Aires. Segundo o grupo, a prefeitura é apontada como principal agente da degradação local, com obras que afetariam propriedades de agricultores familiares sem a devida consulta pública.

Representantes. O PT foi representado pelo ex-vereador e policial civil aposentado Oylas Pereira, que destacou a intensificação do processo de degradação social e ambiental em Guarapari desde o final dos anos 80.

O PSOL, anfitrião do evento, teve como interlocutor o presidente do diretório municipal, o historiador e policial civil José Amaral Filho, que ressaltou a necessidade de incluir no debate político local questões ambientais e culturais, especialmente diante da flexibilização do licenciamento ambiental aprovada pelo governo estadual.

Amaral, que é da zona rural de Guarapari, do distrito de Rio Calçado, frisou que “foi reconduzido à presidência com a tarefa de recolocar o partido no cenário político local e trazer novos membros, o que vem acontecendo com sucesso”.

Cultura. A reunião também enfatizou o papel da juventude e dos coletivos culturais, além da criação do Conselho Municipal de Políticas Culturais, que, segundo Amaral Filho, precisa ter representantes efetivos dos setores culturais.

Novos encontros estão agendados para janeiro, com o próximo marcado para o dia 25, prometendo dar continuidade às discussões sobre o futuro de Guarapari.