Real Time Big Data: Ricardo Ferraço lidera com 44% e Pazolini tem 35% no Espírito Santo

Pesquisa do instituto Real Time Big Data mostra o candidato Ricardo Ferraço (MDB) na liderança da disputa pelo Governo do Espírito Santo no primeiro turno, com 44% das intenções de voto. O ex-prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), aparece na segunda colocação, com 35%.

A vantagem de Ferraço sobre Pazolini é de 9 pontos percentuais. Na sequência do levantamento surgem Helder Salomão (PT), com 14%, e Breno Barcelos (Missão), com 1%. O candidato Rafael Demuner (UP) não pontuou.

Votos brancos e nulos somam 4%, enquanto 2% dos entrevistados declararam estar indecisos ou não responderam.

Votos Válidos e Projeção de 1º Turno

Em comparação com o levantamento anterior do mesmo instituto, Ricardo Ferraço apresentou oscilação positiva de um ponto percentual, passando de 43% para 44%.

Quando desconsiderados os votos brancos, nulos e indecisos, Ferraço alcança aproximadamente 46,8% (cerca de 47%) dos votos válidos. Pela legislação eleitoral, para liquidar a disputa no primeiro turno, o candidato precisa de 50% dos votos válidos mais um. Os números indicam aproximação da margem, embora ainda dentro de um cenário de disputa aberta.

Intenção de Voto — 1º Turno

Candidato Partido Intenção de Voto Ricardo Ferraço MDB 44% Lorenzo Pazolini Republicanos 35% Helder Salomão PT 14% Breno Barcelos Missão 1% Rafael Demuner UP 0% Branco / Nulo — 4% Não sabe / Não respondeu — 2%

Cenário de Segundo Turno

O levantamento também testou uma simulação de segundo turno entre os dois primeiros colocados. Nesse cenário, Ricardo Ferraço lidera com 48%, enquanto Lorenzo Pazolini registra 40%.

Simulação — 2º Turno

Candidato Intenção de Voto Ricardo Ferraço (MDB) 48% Lorenzo Pazolini (Republicanos) 40% Branco / Nulo 7% Não sabe / Não respondeu 5%

Ficha Técnica da Pesquisa