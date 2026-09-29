Real Time Big Data: Ricardo Ferraço lidera com 44% e Pazolini tem 35% no Espírito Santo

Pesquisa do instituto Real Time Big Data mostra o candidato Ricardo Ferraço (MDB) na liderança da disputa pelo Governo do Espírito Santo no primeiro turno, com 44% das intenções de voto. O ex-prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), aparece na segunda colocação, com 35%.
A vantagem de Ferraço sobre Pazolini é de 9 pontos percentuais. Na sequência do levantamento surgem Helder Salomão (PT), com 14%, e Breno Barcelos (Missão), com 1%. O candidato Rafael Demuner (UP) não pontuou.
Votos brancos e nulos somam 4%, enquanto 2% dos entrevistados declararam estar indecisos ou não responderam.
Votos Válidos e Projeção de 1º Turno
Em comparação com o levantamento anterior do mesmo instituto, Ricardo Ferraço apresentou oscilação positiva de um ponto percentual, passando de 43% para 44%.
Quando desconsiderados os votos brancos, nulos e indecisos, Ferraço alcança aproximadamente 46,8% (cerca de 47%) dos votos válidos. Pela legislação eleitoral, para liquidar a disputa no primeiro turno, o candidato precisa de 50% dos votos válidos mais um. Os números indicam aproximação da margem, embora ainda dentro de um cenário de disputa aberta.
Intenção de Voto — 1º Turno
|Candidato
|Partido
|Intenção de Voto
|Ricardo Ferraço
|MDB
|44%
|Lorenzo Pazolini
|Republicanos
|35%
|Helder Salomão
|PT
|14%
|Breno Barcelos
|Missão
|1%
|Rafael Demuner
|UP
|0%
|Branco / Nulo
|—
|4%
|Não sabe / Não respondeu
|—
|2%
Cenário de Segundo Turno
O levantamento também testou uma simulação de segundo turno entre os dois primeiros colocados. Nesse cenário, Ricardo Ferraço lidera com 48%, enquanto Lorenzo Pazolini registra 40%.
Simulação — 2º Turno
|Candidato
|Intenção de Voto
|Ricardo Ferraço (MDB)
|48%
|Lorenzo Pazolini (Republicanos)
|40%
|Branco / Nulo
|7%
|Não sabe / Não respondeu
|5%
Ficha Técnica da Pesquisa
Amostragem: 1.600 eleitores ouvidos em todo o estado do Espírito Santo.
Período de Campo: Entre 21 e 24 de setembro de 2026.
Margem de Erro: 2 pontos percentuais para mais ou para menos.
Nível de Confiança: 95%.
Registro no TSE: ES-00877/2026.