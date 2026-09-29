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Real Time Big Data: Ricardo Ferraço lidera com 44% e Pazolini tem 35% no Espírito Santo

Candidato do MDB oscilou um ponto para cima e chega a 47% dos votos válidos; no 2º turno, placar é de 48% a 40%.

Pesquisa do instituto Real Time Big Data mostra o candidato Ricardo Ferraço (MDB) na liderança da disputa pelo Governo do Espírito Santo no primeiro turno, com 44% das intenções de voto. O ex-prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), aparece na segunda colocação, com 35%.

A vantagem de Ferraço sobre Pazolini é de 9 pontos percentuais. Na sequência do levantamento surgem Helder Salomão (PT), com 14%, e Breno Barcelos (Missão), com 1%. O candidato Rafael Demuner (UP) não pontuou.

Votos brancos e nulos somam 4%, enquanto 2% dos entrevistados declararam estar indecisos ou não responderam.

Votos Válidos e Projeção de 1º Turno

Em comparação com o levantamento anterior do mesmo instituto, Ricardo Ferraço apresentou oscilação positiva de um ponto percentual, passando de 43% para 44%.

Quando desconsiderados os votos brancos, nulos e indecisos, Ferraço alcança aproximadamente 46,8% (cerca de 47%) dos votos válidos. Pela legislação eleitoral, para liquidar a disputa no primeiro turno, o candidato precisa de 50% dos votos válidos mais um. Os números indicam aproximação da margem, embora ainda dentro de um cenário de disputa aberta.

Intenção de Voto — 1º Turno

CandidatoPartidoIntenção de Voto
Ricardo FerraçoMDB44%
Lorenzo PazoliniRepublicanos35%
Helder SalomãoPT14%
Breno BarcelosMissão1%
Rafael DemunerUP0%
Branco / Nulo4%
Não sabe / Não respondeu2%

Cenário de Segundo Turno

O levantamento também testou uma simulação de segundo turno entre os dois primeiros colocados. Nesse cenário, Ricardo Ferraço lidera com 48%, enquanto Lorenzo Pazolini registra 40%.

Simulação — 2º Turno

CandidatoIntenção de Voto
Ricardo Ferraço (MDB)48%
Lorenzo Pazolini (Republicanos)40%
Branco / Nulo7%
Não sabe / Não respondeu5%

Ficha Técnica da Pesquisa

  • Amostragem: 1.600 eleitores ouvidos em todo o estado do Espírito Santo.

  • Período de Campo: Entre 21 e 24 de setembro de 2026.

  • Margem de Erro: 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

  • Nível de Confiança: 95%.

  • Registro no TSE: ES-00877/2026.

Arquivado em:

Cidades, Destaque, Espírito Santo, Geral, Política

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