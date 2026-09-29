Adolescente esfaqueia três pessoas em escola no noroeste da Eslováquia; vítima de 61 anos morre

Uma mulher de 61 anos morreu e duas pessoas — entre elas uma criança em estado crítico — ficaram feridas após um ataque a faca ocorrido em uma escola no município de Staškov, localizado no noroeste da Eslováquia, nesta terça-feira (29).

De acordo com informações fornecidas pelos serviços de emergência e resgate citados pela agência France Presse, a vítima fatal foi atingida por um golpe de faca no peito e não resistiu. As outras duas vítimas — uma mulher de 44 anos e uma criança — foram socorridas e encaminhadas às pressas para atendimento hospitalar.

A Polícia da Eslováquia emitiu uma nota confirmando que a situação no local foi contida e que o cenário já se encontra sob controle. Segundo informações veiculadas pela imprensa local, o agressor seria um aluno da instituição de aproximadamente 14 anos de idade.

Reação das Autoridades e Contexto

O trágico episódio provocou pronunciamentos imediatos dos principais líderes políticos do país:

“Estou profundamente entristecido pelo trágico incidente ocorrido na escola de Staškov. Chocado por se tratar de mais um caso em que um aluno atacou professores e um colega de turma. Observamos que a agressividade e o clima de intolerância — propagados principalmente pelas redes sociais e, infelizmente, também por alguns políticos — estão literalmente a envenenar o espaço público e a influenciar o comportamento das nossas crianças na escola.” — Peter Pellegrini, Presidente da Eslováquia.

O primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, também prestou condolências aos familiares e informou que está acompanhando desdobramentos e a apuração policial do caso.

O ataque reacende o alerta sobre a violência no ambiente escolar no país. Em janeiro de 2025, um ataque similar em uma escola de Spišská Stará Ves, no nordeste da Eslováquia, resultou na morte de um aluno e de uma professora, além de deixar outra pessoa gravemente ferida.

Resumo da Ocorrência