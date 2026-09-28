Comércio e serviços: 36% das empresas vão contratar reforços para o final de ano, aponta pesquisa

O comércio e o setor de serviços no Brasil preveem a abertura de cerca de 130 mil vagas de trabalho (entre temporárias e efetivas) para o período de encerramento do ano de 2026. O volume representa um acréscimo de 12 mil postos na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Os dados fazem parte de uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a OfferWise.

Do total de empresários ouvidos, 57% pretendem manter o quadro atual, enquanto 26% já planejam expandir a equipe e apenas 3% cogitam reduções. Ao todo, 36% das empresas informaram que já contrataram ou pretendem contratar colaboradores temporários, informais, efetivos ou terceirizados. O principal motivo citado por 59% dos contratantes é suprir a alta sazonal de vendas e atendimento.

“A expectativa positiva dos empresários para este período festivo evidencia a resiliência e a força do nosso setor produtivo. Muito além de suprir picos sazonais de vendas, essas vagas temporárias representam uma verdadeira vitrine de talentos.” — José César da Costa, presidente da CNDL.

Perfil das Vagas e Regimes de Contratação

As contratações com carteira assinada (CLT) continuam sendo a escolha majoritária das empresas, embora formatos flexíveis e atrelados à logística do comércio eletrônico registrem avanço:

Regime de Trabalho: As vagas CLT representam 50% das intenções de contratação, seguidas por trabalhos informais/sem carteira (43%), Pessoa Jurídica (24%) e terceirizados (11%).

Duração e Permanência: Metade das empresas (50%) busca exclusivamente temporários, cuja duração média é de 2,4 meses. No entanto, 39% das vagas abertas para a temporada serão por tempo indeterminado (efetivas).

Funções Mais Demandadas: Vendedor lidera a preferência (23%), acompanhado de perto por ajudante (22%), entregador (10%), manicure (10%), caixa (9%) e recepcionista (9%). Cargos operacionais de apoio e entrega ganharam tração devido à expansão das vendas digitais.

Período de Contratação: O mês de novembro concentra o pico de contratações (24%), seguido por setembro (18%) e outubro (17%).

Remuneração, Benefícios e Perfil dos Candidatos

A pesquisa aponta que a remuneração média prevista para os trabalhadores temporários é de R$ 1.805, acompanhada de uma jornada média diária de 7,54 horas.

Para compensar adequações salariais, 71% dos empregadores pretendem conceder benefícios. O vale-transporte (47%) e o vale-alimentação/refeição (44%) figuram no topo da lista, seguidos pelo transporte próprio fornecido pela empresa (28%) e comissões ou participação nos lucros (23%).

Em relação ao perfil dos profissionais buscados, a idade média é de 26 anos (com maior concentração entre 25 e 34 anos). A inclusão de pessoas com deficiência (PcD) é planejada por 11% dos estabelecimentos contratantes.

Resumo Indicativo da Pesquisa CNDL/SPC Brasil