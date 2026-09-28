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Comércio e serviços: 36% das empresas vão contratar reforços para o final de ano, aponta pesquisa

July 4, 2020, Brazil. Woman holds his Brazilian document work and social security (Carteira de Trabalho e Previdencia Social)

O comércio e o setor de serviços no Brasil preveem a abertura de cerca de 130 mil vagas de trabalho (entre temporárias e efetivas) para o período de encerramento do ano de 2026. O volume representa um acréscimo de 12 mil postos na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Os dados fazem parte de uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a OfferWise.

Do total de empresários ouvidos, 57% pretendem manter o quadro atual, enquanto 26% já planejam expandir a equipe e apenas 3% cogitam reduções. Ao todo, 36% das empresas informaram que já contrataram ou pretendem contratar colaboradores temporários, informais, efetivos ou terceirizados. O principal motivo citado por 59% dos contratantes é suprir a alta sazonal de vendas e atendimento.

“A expectativa positiva dos empresários para este período festivo evidencia a resiliência e a força do nosso setor produtivo. Muito além de suprir picos sazonais de vendas, essas vagas temporárias representam uma verdadeira vitrine de talentos.”José César da Costa, presidente da CNDL.

Perfil das Vagas e Regimes de Contratação

As contratações com carteira assinada (CLT) continuam sendo a escolha majoritária das empresas, embora formatos flexíveis e atrelados à logística do comércio eletrônico registrem avanço:

  • Regime de Trabalho: As vagas CLT representam 50% das intenções de contratação, seguidas por trabalhos informais/sem carteira (43%), Pessoa Jurídica (24%) e terceirizados (11%).

  • Duração e Permanência: Metade das empresas (50%) busca exclusivamente temporários, cuja duração média é de 2,4 meses. No entanto, 39% das vagas abertas para a temporada serão por tempo indeterminado (efetivas).

  • Funções Mais Demandadas: Vendedor lidera a preferência (23%), acompanhado de perto por ajudante (22%), entregador (10%), manicure (10%), caixa (9%) e recepcionista (9%). Cargos operacionais de apoio e entrega ganharam tração devido à expansão das vendas digitais.

  • Período de Contratação: O mês de novembro concentra o pico de contratações (24%), seguido por setembro (18%) e outubro (17%).

Remuneração, Benefícios e Perfil dos Candidatos

A pesquisa aponta que a remuneração média prevista para os trabalhadores temporários é de R$ 1.805, acompanhada de uma jornada média diária de 7,54 horas.

Para compensar adequações salariais, 71% dos empregadores pretendem conceder benefícios. O vale-transporte (47%) e o vale-alimentação/refeição (44%) figuram no topo da lista, seguidos pelo transporte próprio fornecido pela empresa (28%) e comissões ou participação nos lucros (23%).

Em relação ao perfil dos profissionais buscados, a idade média é de 26 anos (com maior concentração entre 25 e 34 anos). A inclusão de pessoas com deficiência (PcD) é planejada por 11% dos estabelecimentos contratantes.

Resumo Indicativo da Pesquisa CNDL/SPC Brasil

IndicadorDado Observado (Projeção 2026)
Total de Vagas Previstas130 mil vagas (alta de 12 mil vs 2025)
Principais CargosVendedor (23%), Ajudante (22%), Entregador (10%)
Modalidade PredominanteCarteira assinada (CLT) — 50% das vagas
Remuneração MédiaR$ 1.805,00
Duração Média dos Contratos Temporários2,4 meses
Mês com Mais ContrataçõesNovembro (24% das admissões)

Arquivado em:

Cidades, Destaque, Geral

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