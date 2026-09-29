Flávio Bolsonaro compara polêmica sobre Nossa Senhora Aparecida a “facada” sofrida por Jair Bolsonaro

O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) declarou, durante entrevista ao SantoFlow Podcast na noite de segunda-feira (28), que a repercussão provocada por publicações que associavam seu nome a um projeto para retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil funcionou como uma “espécie de facada” em sua campanha.

O parlamentar comparou a situação ao atentado a faca sofrido por seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, na cidade de Juiz de Fora (MG) durante as eleições de 2018.

“Eu tenho a convicção de que tentaram matar meu pai porque viram que ele já era presidente do Brasil lá em 2018 […]. Eu posso considerar uma espécie de facada essa polêmica contra mim.” — Flávio Bolsonaro, candidato à Presidência.

Acusações Políticas e Agenda em São Paulo

Durante a transmissão, Flávio afirmou ter ficado “indignado” com o episódio e acusou o Partido dos Trabalhadores (PT) de estar por trás da circulação dos conteúdos nas redes sociais. Ele defendeu a neutralidade do Poder Executivo em questões de fé.

Liberdade de CULTOS: “Cada um deve se conectar com Deus da forma que achar melhor. O Estado não tem que se meter nisso, esse é o meu ponto” , pontuou o candidato.

Atos em São Paulo: Durante agenda de campanha no centro da capital paulista ao lado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), Flávio recebeu de presente uma imagem de crochê de Nossa Senhora Aparecida, a qual ergueu diante de apoiadores e declarou que guardará “com carinho”.

Origem da Controvérsia e Checagem do Caso

A polêmica ganhou tração após usuários de redes sociais vincularem o nome do senador a um antigo texto legislativo, usando trechos descontextualizados de um vídeo no qual ele afirmava que, se eleito, decretaria que o Brasil “é do Senhor Jesus Cristo”.

O Projeto de Lei Real: A proposta citada indiretamente nos conteúdos e atribuída ao candidato é, na realidade, o Projeto de Lei 2.623/2007 , de autoria do ex-deputado federal Professor Victório Galli. O texto visava alterar a redação da lei do feriado de 12 de outubro para “padroeira dos brasileiros católicos apostólicos romanos”.

Situação Atual do PL: A matéria foi definitivamente arquivada pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados em 22 de agosto de 2022.

Em nota oficial e nas redes, Flávio desmentiu categoricamente qualquer intenção de alterar o status de Nossa Senhora Aparecida e rebateu críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre temas religiosos.