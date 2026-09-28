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Justiça reduz pena de Lindemberg Alves, condenado pelo assassinato de Eloá Pimentel

Condenado por matar Eloá Pimentel já acumula quase 900 dias de abatimento de pena em SP

A Justiça do Estado de São Paulo acolheu recurso apresentado pela defesa de Lindemberg Alves e determinou a redução de 80 dias de sua pena. O benefício de remição penal foi concedido devido à aprovação e desempenho obtidos pelo detento no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O pedido havia sido indeferido em primeira instância, mas a defesa recorreu demonstrando que o reeducando atingiu a pontuação mínima exigida em quatro áreas de conhecimento do exame educacional realizado no sistema prisional.

“A remição pelo Enem é um direito legítimo do reeducando, demonstrando compromisso com os estudos e com o processo de ressocialização durante o cumprimento da pena.”Dra. Márcia Renata, advogada de defesa.

Histórico de Abatimentos da Pena

Prevista na Lei de Execução Penal (LEP), a remição de pena permite o abatimento de dias da condenação mediante trabalho ou estudo formal. Com a nova decisão, Lindemberg Alves acumula um total de 887 dias abatidos de sua pena total, somando horas de trabalho interno na penitenciária de Potim (SP) e avaliações educacionais.

  • Condenado por: Homicídio qualificado, sequestro, cárcere privado e disparo de arma de fogo.

  • Condenação Inicial: 98 anos e 6 meses de prisão (março de 2012).

  • Revisão da Pena: Reduzida para 39 anos e 11 meses pelo Tribunal de Justiça de SP em 2013.

  • Local de Cumprição: Penitenciária Doutor José Augusto César Salgado (Potim II), SP.

Relembre o Caso Eloá

Em outubro de 2008, Lindemberg Alves invadiu o apartamento de sua ex-namorada, Eloá Pimentel, de 15 anos, no município de Santo André (SP). Ele manteve a jovem e seus colegas de escola em cárcere privado por mais de 100 horas.

O sequestro, que teve forte repercussão nacional e cobertura jornalística em tempo real, terminou de forma trágica quando policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) invadiram o imóvel após ouvirem um estampido. Eloá foi atingida por disparos efetuados por Lindemberg, chegou a ser socorrida, mas teve a morte cerebral confirmada. Sua amiga, Nayara Rodrigues, também foi baleada no rosto, mas sobreviveu.

Resumo da Decisão Judicial

ParâmetroDetalhes da Execução Penal
Motivo da Redução AtualDesempenho e aprovação em áreas de conhecimento do Enem
Dias Remidos na Decisão80 dias
Total de Dias Remidos887 dias (estudo e trabalho)
Pena Atual Fixada39 anos e 11 meses
Situação PrisionalCumprimento de pena em regime fechado na Penitenciária de Potim (SP)

Arquivado em:

Destaque, Geral

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