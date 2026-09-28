Pneu estoura e ônibus da Apae tomba com 12 pessoas na rodovia ES-060, em Marataízes

Um ônibus que transportava pessoas assistidas pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) tombou na manhã desta segunda-feira (28) na rodovia ES-060, no município de Marataízes, no Sul do Espírito Santo. Ao todo, 12 pessoas ocupavam o veículo no momento da ocorrência.

Segundo informações fornecidas pela Polícia Militar, o condutor do coletivo relatou que um dos pneus estourou enquanto trafegava pela pista, fazendo com que perdesse o controle da direção e o ônibus tombasse às margens da rodovia.

Atendimento às Vítimas e Estado de Saúde

Das 12 pessoas a bordo, 11 precisaram de encaminhamento médico imediato para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes:

Altas Médicas: Após passam por avaliação médica e curativos, 10 passageiros receberam alta .

Transferência Hospitalar: Uma criança de 8 anos precisou ser transferida para o Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa), localizado no município vizinho de Cachoeiro de Itapemirim, para exames complementares.

Posicionamento da Prefeitura e da Empresa de Transporte

O veículo envolvido no acidente pertence à empresa Sudeste, contratada por locação pela Prefeitura Municipal de Marataízes para o transporte dos atendidos pela Apae.

Prefeitura de Marataízes: A Secretaria Municipal de Educação informou que abriu um processo administrativo para apurar detalhadamente as causas e responsabilidades do acidente.

Empresa Sudeste: A prestadora do serviço declarou que o veículo estava com toda a documentação, vistoria e cronotacógrafo regulares. Destacou ainda que a última revisão ocorreu em 15 de setembro, data em que os pneus teriam sido substituídos por novos, e que apurará o fato junto às autoridades.

Resumo da Ocorrência e Encaminhamentos