Pneu estoura e ônibus da Apae tomba com 12 pessoas na rodovia ES-060, em Marataízes

Um ônibus que transportava pessoas assistidas pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) tombou na manhã desta segunda-feira (28) na rodovia ES-060, no município de Marataízes, no Sul do Espírito Santo. Ao todo, 12 pessoas ocupavam o veículo no momento da ocorrência.
Segundo informações fornecidas pela Polícia Militar, o condutor do coletivo relatou que um dos pneus estourou enquanto trafegava pela pista, fazendo com que perdesse o controle da direção e o ônibus tombasse às margens da rodovia.
Atendimento às Vítimas e Estado de Saúde
Das 12 pessoas a bordo, 11 precisaram de encaminhamento médico imediato para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes:
Altas Médicas: Após passam por avaliação médica e curativos, 10 passageiros receberam alta.
Transferência Hospitalar: Uma criança de 8 anos precisou ser transferida para o Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa), localizado no município vizinho de Cachoeiro de Itapemirim, para exames complementares.
Posicionamento da Prefeitura e da Empresa de Transporte
O veículo envolvido no acidente pertence à empresa Sudeste, contratada por locação pela Prefeitura Municipal de Marataízes para o transporte dos atendidos pela Apae.
Prefeitura de Marataízes: A Secretaria Municipal de Educação informou que abriu um processo administrativo para apurar detalhadamente as causas e responsabilidades do acidente.
Empresa Sudeste: A prestadora do serviço declarou que o veículo estava com toda a documentação, vistoria e cronotacógrafo regulares. Destacou ainda que a última revisão ocorreu em 15 de setembro, data em que os pneus teriam sido substituídos por novos, e que apurará o fato junto às autoridades.
Resumo da Ocorrência e Encaminhamentos
|Parâmetro
|Detalhes do Fato
|Localização
|Rodovia ES-060, Marataízes/ES
|Data e Horário
|Manhã de segunda-feira, 28 de setembro
|Ocupantes / Feridos
|12 ocupantes | 11 encaminhados à UPA
|Situação Clínica
|10 liberados; 1 criança de 8 anos transferida ao Hifa (Cachoeiro)
|Causa Relatada
|Estouro de pneu do veículo
|Medidas Administrativas
|Abertura de apuração pela Secretaria de Educação e pela empresa responsável