Confira as obras em andamento e os novos projetos previstos para a BR-101 no Espírito Santo

Além dos projetos de duplicação e restauração de pistas, a rodovia BR-101 no Espírito Santo receberá novas obras de infraestrutura, incluindo ciclovia, passarela, viadutos, vias marginais e pontos para parada de caminhoneiros. Conforme cronograma divulgado pela concessionária Ecovias Capixaba, as intervenções têm início programado e a maior parte das entregas está prevista para ocorrer até dezembro de 2027.
Atualmente, a concessionária contabiliza 11 obras em andamento ao longo do trecho sob concessão e prevê o início de outras seis frentes de trabalho.
Duplicações e Novos Contornos Viários
No momento, 97 quilômetros da rodovia estão passando por processos de duplicação no Estado, divididos em cinco trechos principais:
Anchieta a Iconha (km 357,7 ao km 373,3): Trecho mais avançado, com mais de 62% das obras executadas e setores entregues.
Iconha a Rio Novo do Sul (km 379,8 ao km 396,8): Obras em andamento com diferentes etapas de pavimentação.
Rio Novo do Sul a Atílio Vivácqua (até o km 426,7): Fase inicial de terraplanagem e adequação.
Serra a Fundão (km 231,9 ao km 247,1) e Ibiraçu a João Neiva (km 203,6 ao km 222,9): Ampliação da capacidade de tráfego.
Paralelamente às duplicações, estão em execução as obras dos Contornos de Ibiraçu e de Fundão, que juntos somam um investimento superior a R$ 230 milhões e alteração do traçado rodoviário para retirar o tráfego pesado das áreas urbanas, com previsão de conclusão até 2028.
Novos Viadutos, Ciclovia, Passarela e Terceiras Faixas
Para elevar os níveis de segurança e fluidez do tráfego, novas obras pontuais foram desenhadas para municípios das regiões Metropolitana, Norte e Sul:
Viadutos no Contorno de Cariacica: Construção de dois viadutos em desnível no km 287,7 (acesso ao bairro Nova Rosa da Penha) e no km 284,7 (próximo ao cemitério Jardim da Saudade e Posto Nazarão). O investimento total é de cerca de R$ 30,5 milhões, com previsão de entrega para agosto de 2027.
Ciclovia em Linhares: Implantação de 7 km de pista exclusiva para ciclistas no perímetro urbano, entre o km 138 e o km 145, com conclusão prevista para agosto de 2027.
Passarela em Viana: Instalação de estrutura para travessia de pedestres no km 301, próximo aos acessos ao bairro Universal e ao Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).
Vias Marginais em Viana: Construção de 12,4 km de pistas marginais entre os kms 291,5 e 304,8, com previsão de entrega total até agosto de 2028.
Pontos de Parada e Descanso (PPD): Estruturas com pátios de estacionamento para caminhoneiros em Linhares (km 169,9 com 26,8 mil m²) e Atílio Vivácqua (km 425,3 com 21,3 mil m²), previstos para agosto de 2027.
Terceiras Faixas no Norte: Implantação de 21,6 km de faixas extras nos municípios de Conceição da Barra, São Mateus, Jaguaré, Linhares e Sooretama (kms 50,3 ao 134,1). Sete quilômetros serão entregues até fevereiro de 2027 e o restante até o final de 2027.
Resumo das Principais Intervenções na BR-101
|Obra / Intervenção
|Localização (km)
|Município
|Previsão de Conclusão
|Dois Viadutos em Desnível
|km 284,7 e km 287,7
|Cariacica
|Agosto de 2027
|Ciclovia Urbana (7 km)
|km 138 ao km 145
|Linhares
|Agosto de 2027
|Passarela de Pedestres
|km 301 (próximo ao Ifes)
|Viana
|A definir início
|Vias Marginais (12,4 km)
|km 291,5 ao km 304,8
|Viana
|Agosto de 2028
|Pontos de Parada e Descanso
|km 169,9 / km 425,3
|Linhares / Atílio Vivácqua
|Agosto de 2027
|Terceiras Faixas (21,6 km)
|km 50,3 ao km 134,1
|Conceição da Barra a Linhares
|Fev/2027 (7 km) e Dez/2027
|Contornos Rodoviários
|Perímetros urbanos
|Ibiraçu e Fundão
|Dezembro de 2028