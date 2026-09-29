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Confira as obras em andamento e os novos projetos previstos para a BR-101 no Espírito Santo

Além dos projetos de duplicação e restauração de pistas, a rodovia BR-101 no Espírito Santo receberá novas obras de infraestrutura, incluindo ciclovia, passarela, viadutos, vias marginais e pontos para parada de caminhoneiros. Conforme cronograma divulgado pela concessionária Ecovias Capixaba, as intervenções têm início programado e a maior parte das entregas está prevista para ocorrer até dezembro de 2027.

Atualmente, a concessionária contabiliza 11 obras em andamento ao longo do trecho sob concessão e prevê o início de outras seis frentes de trabalho.

Duplicações e Novos Contornos Viários

No momento, 97 quilômetros da rodovia estão passando por processos de duplicação no Estado, divididos em cinco trechos principais:

  • Anchieta a Iconha (km 357,7 ao km 373,3): Trecho mais avançado, com mais de 62% das obras executadas e setores entregues.

  • Iconha a Rio Novo do Sul (km 379,8 ao km 396,8): Obras em andamento com diferentes etapas de pavimentação.

  • Rio Novo do Sul a Atílio Vivácqua (até o km 426,7): Fase inicial de terraplanagem e adequação.

  • Serra a Fundão (km 231,9 ao km 247,1) e Ibiraçu a João Neiva (km 203,6 ao km 222,9): Ampliação da capacidade de tráfego.

Paralelamente às duplicações, estão em execução as obras dos Contornos de Ibiraçu e de Fundão, que juntos somam um investimento superior a R$ 230 milhões e alteração do traçado rodoviário para retirar o tráfego pesado das áreas urbanas, com previsão de conclusão até 2028.

Novos Viadutos, Ciclovia, Passarela e Terceiras Faixas

Para elevar os níveis de segurança e fluidez do tráfego, novas obras pontuais foram desenhadas para municípios das regiões Metropolitana, Norte e Sul:

  • Viadutos no Contorno de Cariacica: Construção de dois viadutos em desnível no km 287,7 (acesso ao bairro Nova Rosa da Penha) e no km 284,7 (próximo ao cemitério Jardim da Saudade e Posto Nazarão). O investimento total é de cerca de R$ 30,5 milhões, com previsão de entrega para agosto de 2027.

  • Ciclovia em Linhares: Implantação de 7 km de pista exclusiva para ciclistas no perímetro urbano, entre o km 138 e o km 145, com conclusão prevista para agosto de 2027.

  • Passarela em Viana: Instalação de estrutura para travessia de pedestres no km 301, próximo aos acessos ao bairro Universal e ao Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).

  • Vias Marginais em Viana: Construção de 12,4 km de pistas marginais entre os kms 291,5 e 304,8, com previsão de entrega total até agosto de 2028.

  • Pontos de Parada e Descanso (PPD): Estruturas com pátios de estacionamento para caminhoneiros em Linhares (km 169,9 com 26,8 mil m²) e Atílio Vivácqua (km 425,3 com 21,3 mil m²), previstos para agosto de 2027.

  • Terceiras Faixas no Norte: Implantação de 21,6 km de faixas extras nos municípios de Conceição da Barra, São Mateus, Jaguaré, Linhares e Sooretama (kms 50,3 ao 134,1). Sete quilômetros serão entregues até fevereiro de 2027 e o restante até o final de 2027.

Resumo das Principais Intervenções na BR-101

Obra / IntervençãoLocalização (km)MunicípioPrevisão de Conclusão
Dois Viadutos em Desnívelkm 284,7 e km 287,7CariacicaAgosto de 2027
Ciclovia Urbana (7 km)km 138 ao km 145LinharesAgosto de 2027
Passarela de Pedestreskm 301 (próximo ao Ifes)VianaA definir início
Vias Marginais (12,4 km)km 291,5 ao km 304,8VianaAgosto de 2028
Pontos de Parada e Descansokm 169,9 / km 425,3Linhares / Atílio VivácquaAgosto de 2027
Terceiras Faixas (21,6 km)km 50,3 ao km 134,1Conceição da Barra a LinharesFev/2027 (7 km) e Dez/2027
Contornos RodoviáriosPerímetros urbanosIbiraçu e FundãoDezembro de 2028

Arquivado em:

Cidades, Destaque, Espírito Santo, Geral

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