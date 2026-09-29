Confira as obras em andamento e os novos projetos previstos para a BR-101 no Espírito Santo

Além dos projetos de duplicação e restauração de pistas, a rodovia BR-101 no Espírito Santo receberá novas obras de infraestrutura, incluindo ciclovia, passarela, viadutos, vias marginais e pontos para parada de caminhoneiros. Conforme cronograma divulgado pela concessionária Ecovias Capixaba, as intervenções têm início programado e a maior parte das entregas está prevista para ocorrer até dezembro de 2027.

Atualmente, a concessionária contabiliza 11 obras em andamento ao longo do trecho sob concessão e prevê o início de outras seis frentes de trabalho.

Duplicações e Novos Contornos Viários

No momento, 97 quilômetros da rodovia estão passando por processos de duplicação no Estado, divididos em cinco trechos principais:

Anchieta a Iconha (km 357,7 ao km 373,3): Trecho mais avançado, com mais de 62% das obras executadas e setores entregues.

Iconha a Rio Novo do Sul (km 379,8 ao km 396,8): Obras em andamento com diferentes etapas de pavimentação.

Rio Novo do Sul a Atílio Vivácqua (até o km 426,7): Fase inicial de terraplanagem e adequação.

Serra a Fundão (km 231,9 ao km 247,1) e Ibiraçu a João Neiva (km 203,6 ao km 222,9): Ampliação da capacidade de tráfego.

Paralelamente às duplicações, estão em execução as obras dos Contornos de Ibiraçu e de Fundão, que juntos somam um investimento superior a R$ 230 milhões e alteração do traçado rodoviário para retirar o tráfego pesado das áreas urbanas, com previsão de conclusão até 2028.

Novos Viadutos, Ciclovia, Passarela e Terceiras Faixas

Para elevar os níveis de segurança e fluidez do tráfego, novas obras pontuais foram desenhadas para municípios das regiões Metropolitana, Norte e Sul:

Viadutos no Contorno de Cariacica: Construção de dois viadutos em desnível no km 287,7 (acesso ao bairro Nova Rosa da Penha) e no km 284,7 (próximo ao cemitério Jardim da Saudade e Posto Nazarão). O investimento total é de cerca de R$ 30,5 milhões , com previsão de entrega para agosto de 2027.

Ciclovia em Linhares: Implantação de 7 km de pista exclusiva para ciclistas no perímetro urbano, entre o km 138 e o km 145, com conclusão prevista para agosto de 2027.

Passarela em Viana: Instalação de estrutura para travessia de pedestres no km 301 , próximo aos acessos ao bairro Universal e ao Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).

Vias Marginais em Viana: Construção de 12,4 km de pistas marginais entre os kms 291,5 e 304,8, com previsão de entrega total até agosto de 2028.

Pontos de Parada e Descanso (PPD): Estruturas com pátios de estacionamento para caminhoneiros em Linhares (km 169,9 com 26,8 mil m²) e Atílio Vivácqua (km 425,3 com 21,3 mil m²), previstos para agosto de 2027.

Terceiras Faixas no Norte: Implantação de 21,6 km de faixas extras nos municípios de Conceição da Barra, São Mateus, Jaguaré, Linhares e Sooretama (kms 50,3 ao 134,1). Sete quilômetros serão entregues até fevereiro de 2027 e o restante até o final de 2027.

Resumo das Principais Intervenções na BR-101