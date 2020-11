O dia de hoje (29) foi de homenagem ao esporte e a uma das figuras mais queridas de Guarapari. Aconteceu um torneio de futevôlei no bairro Kubistchek em homenagem ao professor e atleta Kodoca.

O torneio foi organizando pelos familiares do professor que faleceu em julho de 2019 em decorrência de um câncer. “Estamos felizes em continuar o legado do meu irmão, que infelizmente não conseguiu fazer nos últimos anos e veio a falecer. Conversei com meus irmãos e a gente achou por bem dar continuidade a esse projeto aqui no bairro”, explicou Julinho irmão de Kodoca.

O objetivo também é continuar valorizando o esporte na comunidade e principalmente os jovens. “A gente busca fazer um torneio para dar oportunidade a todos. O mais importante é desfrutar do de futevôlei e lembrar a memória do meu irmão”, diz Julinho.