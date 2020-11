Durante patrulhas, cumprimento de mandados e realização de operações, o 10º Batalhão de Polícia Militar de Guarapari realizou diversas apreensões em vários bairros da cidade, tendo sido confiscadas drogas, armas e um carro de luxo BMW modelo 320i. As ações ocorreram durante a última segunda-feira (09).

Na parte da manhã, a polícia se dirigiu até o bairro Santa Mônica, onde realizaram a recuperação da BMW, que constava com restrição de furto/roubo.

Já durante a noite, por volta das 20 horas, os agentes foram até uma residência no bairro Samambaia para atender uma ocorrência de posse de armas de fogo. Quando chegaram ao local, encontraram um jovem de 19 anos que confirmou a denúncia e entregou para os militares duas espingardas, sendo uma calibre .32 e a outra modificada para que funcionasse como calibre .32.

Ainda a noite, em torno das 21 horas, enquanto realizavam um patrulhamento preventivo de rotina no bairro Santa Mônica, os policiais avistaram um adolescente com comportamento suspeito, que, ao perceber a polícia, largou um pacote no chão.

Os agentes realizaram a abordagem ao garoto de 17 anos e não encontraram nenhum ilícito, porém, ao verificarem o pacote, encontraram 11 pedras de crack e uma bucha de maconha.

Todos os suspeitos foram encaminhados para o distrito policial onde prestaram esclarecimentos e foram conduzidos os respectivos processos, os materiais recuperados e o veículo também foram entregues à delegacia.