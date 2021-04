Os rodoviários de Guarapari realizaram hoje uma paralisação geral do transporte público do município, ao longo do dia, nenhum ônibus saiu da garagem. Ainda durante a tarde, foi realizada uma assembleia com representantes da empresa Lorenzutti, responsável pelo transporte, e com os líderes do Sindicato dos Rodoviários de Guarapari (Sintrovig), porém, sem acordo, uma nova greve deve começar na próxima terça-feira.

Por enquanto, o transporte público irá voltar a normalidade nesta sexta-feira, só que a empresa Lorenzutti terá um prazo de 72 horas para negociar com os manifestantes, caso não cheguem em um fator comum, os ônibus irão parar na terça-feira, só com 30% da frota circulando na cidade.

Os funcionários estavam protestando pelo atraso dos salários e benefícios que têm direito, com pagamentos devidos desde o ano passado. Durante a assembleia foi tratada uma tentativa de acordo, no entanto, não teve êxito. O diretor presidente do Sintrovig, Wanderley Gonçalves, comentou a situação.

“Os rodoviários estavam protestando devido aos atrasos do pagamentos e benefícios, o sindicato veio intermediar, porém, não houve acordo. O transporte volta ao normal amanhã, mas se não tiver acordo até terça-feira, vamos parar 70% da frota. A empresa pagou só 46% do salario e os trabalhadores não quiseram os R$200 de ticket que foi proposto durante a reunião, queriam o valor integral, e o restante do salário do mês de abril só seria pago em maio”, comentou o presidente.

Que continuou. “Temos salários atrasados desde o ano passado, atrasou também a parcela do ticket que foi acordado em 2020 com os funcionários. O ticket válido agora é de R$750, por isso não aceitaram receber apenas R$200, o salário venceu dia 10 e nem a metade foi pago ainda”.

Caso não tenha visto, leia abaixo matéria explicando sobre a manifestação e falando o posicionamento da empresa, que repudiou a greve e considerou inconstitucional.