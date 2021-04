O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) retornará a aplicação das provas teóricas e práticas dos processos de Habilitação a partir do mês de maio. A retomada vai respeitar todas as medidas de prevenção ao novo Coronavírus (Covid-19) e o Mapa de Risco estabelecido pelo Governo do Estado e pelo município onde houver legislação local. O cronograma será feito para maio, podendo ser adequado para junho.

A partir do dia 03 até o dia 30 de maio, as provas teóricas serão aplicadas de segunda a sexta-feira, das 10h às 16 horas, nos municípios classificados em Risco Moderado ou Alto. Nos municípios classificados em Risco Extremo, as provas poderão ser feitas pelos candidatos nos dias permitidos para o comércio conforme o Mapa de Risco.

As provas práticas retornarão também no próximo dia 03 de forma gradual. Na primeira semana, as provas serão aplicadas somente na Grande Vitória em dias permitidos para o comércio conforme Decreto em vigor no período. O Detran|ES ressalta que nos municípios classificados em Risco Extremo a quantidade de vagas será ofertada de forma reduzida durante todo o mês, só podendo aumentar a quantidade de candidatos se houver melhora no Mapa de Risco.

Agendamento

A partir desta sexta-feira (23), as provas teóricas podem ser agendadas de forma on-line pelos candidatos em processos de Primeira Habilitação, Reciclagem, Atualização da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e aqueles que precisam fazer novo teste.

Para fazer o agendamento, o candidato deverá acessar o site www.detran.es.gov.br e clicar no serviço de ‘Agendamento de exames teóricos online’ na área de serviços digitais de Habilitação. As provas de Reciclagem para condutores em cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir devem ser agendas no serviço de ‘Emissão de taxa e agendamento de exame de Reciclagem’ após conclusão do curso de Reciclagem. Os candidatos que tiveram a prova desmarcada no período em que os exames foram suspensos poderão remarcá-la sem ônus.

O agendamento das provas práticas de direção veicular também estará disponível a partir desta sexta-feira (23) e deve ser feito exclusivamente pelo Centro de Formação de Condutores (CFC) em que o candidato está matriculado. Todos os candidatos que tinham exames práticos agendados ou com processos com vencimento no período de suspensão das provas tiveram seus processos prorrogados automaticamente e poderão agendar a nova prova sem ônus.

Todas a medidas para prevenção ao novo Coronavírus devem continuar a ser adotadas nos locais de provas como uso obrigatório de máscara de proteção, álcool em gel para assepsia das mãos e dos veículos e o distanciamento recomendado.