Em uma disputa acirrada, o vereador Rodrigo Borges foi eleito prefeito de Guarapari, conquistando a confiança de 28.895 eleitores. Borges agora assume o desafio de administrar a cidade, trazendo desenvolvimento, melhorias na saúde, infraestrutura e fortalecimento do turismo.

Durante a campanha, o novo prefeito destacou a importância de ouvir a população e de manter um diálogo aberto com diferentes setores da sociedade, buscando soluções colaborativas para os problemas da cidade. Além disso, ele enfatizou seu compromisso com a transparência e com o crescimento sustentável de Guarapari, com foco nos investimentos em áreas estratégicas como saúde, educação e segurança.

A vitória de Borges reflete o desejo de mudança dos eleitores e coloca em evidência seu trabalho como vereador. Agora, o novo prefeito terá a missão de cumprir as expectativas e de implementar as propostas que o levaram à vitória nas urnas.