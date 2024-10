Oportunidade de bolsas de mestrado e doutorado para quem deseja seguir a carreira científica! A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) abre, nesta quinta-feira (03), inscrições para o Programa de Capacitação de Recursos Humanos na Pós-Graduação (Procap) 2025 – Mestrado e Doutorado. As chamadas públicas oferecem mais de R$ 34 milhões em 300 bolsas de mestrado e doutorado em instituições públicas e privadas do Estado.

O Procap tem o objetivo de contribuir para a construção de uma base sólida de pesquisadores altamente qualificados e para o desenvolvimento científico e tecnológico do Espírito Santo. O Edital 10/2024 – Procap Mestrado oferece 190 bolsas e os estudantes vão receber R$ 2.900,00 por 24 meses para desenvolverem projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação. Já o Edital 11/2024 – Procap Doutorado disponibiliza 110 bolsas e os doutorandos vão receber R$ 4.050,00 por 48 meses para realizarem pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação.

“Os editais do Procap demonstram o quanto o Governo do Estado acredita em quem faz a diferença na produção do conhecimento científico, tecnológico e inovador do Estado. De fato, para o Espírito Santo avançar no seu desenvolvimento e produção, a melhor maneira de fazer isso é justamente investindo nas pessoas, oferecendo uma formação de mestrado e doutorado em parceria com as instituições capixabas. Dada a importância dessa formação tão estratégica para um Estado que tem o seu olhar para enfretamento dos desafios do presente e do futuro, a Fapes reajustou, recentemente, o valor dessas bolsas. Hoje, temos o 2º maior valor do Brasil ultrapassando as agências de fomento nacionais, que são a Capes e o CNPq”, destacou o diretor-geral da Fapes, Rodrigo Varejão.

Importante destacar que as chamadas públicas são exclusivas para os programas de pós-graduação e não é possível inscrever uma proposta enquanto aluno ou orientador. A inscrição já está aberta e segue até o dia 18 de novembro no site www.sigfapes.es.gov.br.

Quem ocupa as bolsas

Raissa Lima é doutoranda na Faculdade de Direito de Vitória (FDV), em Direitos e Garantias Fundamentais, com bolsa da Fapes por meio do Procap Doutorado. Atualmente, a acadêmica está em Portugal em um doutorado sanduíche na Universidade de Coimbra, que é referência em sua área de pesquisa.

“Sem a bolsa eu não teria conseguido dar início ao doutorado. Um sonho que eu tinha a intenção de realizar em algum momento da minha vida, mas foi com a possibilidade da bolsa da Fapes que eu definitivamente me decidi sobre a questão de realizar o doutorado, além do que com a bolsa eu tive a oportunidade de me dedicar a ponto de conseguir sair do País! Uma oportunidade de conhecer uma nova cultura. De fato, eu percebo que sem a bolsa da Fapes eu não estaria aqui hoje”, disse Raissa Lima, destacando ainda que o aumento no valor da bolsa foi importante para ela.

A doutoranda também contou que reconhece que o reajuste no valor da bolsa é favorável aos pesquisadores por permitir que se dediquem integralmente à carreira científica. “Esse aumento é um grande incentivo para que a gente continue com a nossa pesquisa, com as investigações, com a tese de doutorado, a participação em eventos, publicações de artigos e tudo mais”, frisou Raissa Lima.

Outro bolsista da Fapes é o mestrando Vinicius Matos, que realiza seu mestrado por meio do Procap Mestrado. Ele estuda Ciências Odontológicas na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e disse que a bolsa tem um papel crucial no desenvolvimento de sua carreira acadêmica e profissional.

“A bolsa me ajudou a dedicar meu tempo integralmente às atividades de pesquisa, sem a necessidade de buscar outras fontes de renda, que poderiam desviar meu foco dos estudos. Essa dedicação foi essencial para o avanço dos meus conhecimentos e habilidades na odontologia”, comentou Vinicius Matos.

O mestrando ainda destacou que o recente aumento das bolsas trouxe um impacto positivo para a vida dele. “Esse reajuste foi importante, pois melhorou a minha condição financeira, permitindo que eu me concentrasse mais no meu projeto de pesquisa. Além de conseguir arcar melhor com as minhas despesas pessoais”, afirmou Matos.

Quem pode submeter propostas:

Podem submeter propostas os Programas de Pós-graduação (PPGs) stricto sensu, que oferecem cursos de mestrado ou de doutorado aprovados ou recomendada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e que tem vínculo com Instituições de Ensino Superior e/ou Pesquisa localizadaa no Espírito Santo.

As submissões de propostas devem ser realizadas pelo coordenador titular do PPG.

Serviço:

Editais 10/2024 e 11/2024 – Procap – Mestrado e Doutorado