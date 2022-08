A Prefeitura de Guarapari, através do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), informa que a campanha de vacinação antirrábica de cães e gatos, na zona urbana, terá início neste sábado (20).

de acordo com a prefeitura, os bairros contemplados com a vacinação serão:

Setiba, Una, Elza Nader, Paturá, Santa Mônica, Pontal de Santa Mônica, Perocão, Jabarai, Portal Clube, Jardim Santa Rosa, Jardim Europa, Jardim Boa Vista, Praia do Morro, Aeroporto e Acampamento Adventista.

Ainda segundo a prefeitura, a campanha também irá acontecer nos dias 27 de agosto e 03 de setembro. Não deixe seu amigo passar raiva. Veja os locais e horários.