Um idoso de 72 anos foi preso, nessa quarta-feira (17), em uma operação conjunta realizada pela a 16ª Delegacia de Polícia (DP), Prefeitura de Cariacica e a Guarda Municipal de Cariacica (GMC). Ele é suspeito de furtar 85 carrinhos de supermercados, 220 quilos de fios de operadoras telefônicas e nove tachões de sinalização de trânsito da prefeitura.

A ação aconteceu em um ferro-velho, localizado no bairro Vila Capixaba, no mesmo município, com o objetivo de combater o furto e receptação de fios para cabeamento de operadora telefônica e eletricidade, no município.

De acordo com a titular da 16ª DP de Cariacica, delegada Argentina Leopoldina da Silva, as equipes policiais chegaram até o suspeito, por meio do serviço de inteligência das polícias Civil e Militar.

“Durante a investigação foram levantados dados de 10 alvos, porém, só com um deles foram apreendidos os materiais furtados, sendo eles 85 carrinhos de supermercados, 220 quilos de fios de cobre e nove tachões de sinalização de trânsito da prefeitura, que foram recuperados durante a ação”, informou.

Segundo a responsável pela investigação, em depoimento, o suspeito alegou ser o proprietário do ferro velho e que adquiriu os objetos de vendedores não identificados, a maioria seria usuários de drogas da região. E mesmo desconfiando que os carrinhos e fios de cabeamento de operadora telefônica eram produtos furtados, os adquiriu para a revenda.

O idoso de 72 anos responderá pelo crime de receptação culposa. Pagou fiança determinada pelo delegado plantonista e responderá pelo crime em liberdade.