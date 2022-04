O Governo do Estado, por meio do Programa Jovens Valores, está com vagas abertas para estágio, em diferentes órgãos da Administração Pública Estadual. Além do Ensino Médio, o programa contempla mais de 70 formações de níveis Técnico e Superior. Para se inscrever, basta acessar o site www.jovensvalores.es.gov.br e preencher o cadastro on-line.

O estágio tem carga horária de 20 horas semanais, bolsa mensal no valor de R$ 657,10 e vale-transporte. Para concorrer à vaga, o candidato precisa ter no mínimo 16 anos de idade, estar matriculado e frequentando regularmente uma instituição de ensino e não ter vínculo empregatício.

Dentre os cursos mais demandados pelos órgãos estaduais para estágio estão: Publicidade e Propaganda, Design Gráfico, Jornalismo, Marketing, Engenharia, Arquitetura e Urbanismo, Técnico em Rádio e Televisão, Técnico em Informática, Técnico em Multimídia, entre outros.

O secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Marcelo Calmon destaca a importância de os estudantes vivenciarem a experiência do estágio. “Além de aprender na prática o que se estuda em sala de aula, os jovens têm a oportunidade de conhecer a rotina de trabalho no serviço público e de manter contato com profissionais de diversas áreas da instituição em que for atuar. É uma experiência única, que abre portas para o mercado de trabalho”, afirmou Calmon.

As chamadas para o Jovens Valores já foram iniciadas. É importante manter os dados pessoais do cadastro sempre atualizados no site do programa, pois as vagas surgem constantemente. Informações sobre a seleção estão disponíveis em www.jovensvalores.es.gov.br. Caso o candidato tenha alguma dúvida, pode registrá-la pelo canal Fale Conosco, presente no menu principal do portal do programa.

Saiba mais

Confira abaixo a lista de cursos de níveis Técnico e Superior contemplados pelo programa Jovens Valores.

Administração

Agronomia

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Arquitetura e Urbanismo

Arquivologia

Artes Plásticas

Artes Visuais

Biblioteconomia

Ciência da Computação

Ciências Biológicas

Ciências Contábeis

Ciências Econômicas

Ciências Sociais

Comunicação e Marketing

Comunicação Social – Jornalismo

Comunicação Social – Audiovisual

Comunicação Social – Publicidade e Propaganda

Desenho Industrial

Design

Design Gráfico

Direito

Educação Física

Enfermagem

Engenharia Ambiental

Engenharia Ambiental e Sanitária

Engenharia Civil

Engenharia da Computação

Engenharia de Petróleo

Engenharia de Produção

Engenharia Elétrica

Estatística

Farmácia

Geografia

Gestão Ambiental

Gestão da Qualidade

Gestão da Tecnologia da Informação

Gestão de Recursos Humanos

Gestão Hospitalar

História

Informática

Letras

Marketing

Marketing Digital

Medicina Veterinária

Música

Nutrição

Pedagogia

Processos Gerenciais

Psicologia

Recursos Humanos

Redes de Computadores

Serviço Social

Sistemas de Informação

Sociologia

Técnico em Administração

Técnico em Automação Industrial

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Técnico em Edificações

Técnico em Estradas

Técnico em Eventos

Técnico em Geoprocessamento

Técnico em Informática

Técnico em Informática para Internet

Técnico em Logística

Técnico em Manutenção e Suporte em Informática

Técnico em Mecânica

Técnico em Meio Ambiente

Técnico em Multimídia

Técnico em Rádio e Televisão

Técnico em Recursos Humanos

Técnico em Redes de Computadores

Técnico em Segurança do Trabalho

Técnico em Tecnologia e Marketing