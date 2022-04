A prefeitura de Guarapari divulgou que na última semana, o prefeito Edson Magalhães, recebeu a visita da deputada federal Lauriete Rodrigues, para formalização dos repasses ao município, por meio de emenda parlamentar no valor de R$2 milhões, destinados à compra de equipamentos para o Hospital Cidade Saúde.

O prefeito agradeceu. “Este recurso é oriundo da boa relação com estes deputados, sendo muito importante para o desenvolvimento da saúde de Guarapari, em especial do nosso hospital”, disse.

Segundo a prefeitura, todo recurso será usado para aquisição de equipamentos para o Hospital Cidade Saúde, que vem sendo construído na entrada do Acampamento dos Adventistas, na Praia do Morro em Guarapari. Além dos dois milhões que serão destinados ao hospital, a deputada Lauriete irá destinar 750 cestas básicas para os CRAS do município.