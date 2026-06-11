Governo suspende imunização, mas Butantan não interrompe testes da vacina em idosos

O Instituto Butantan confirmou que dará continuidade ao estudo clínico de sua vacina contra a dengue, que vem sendo realizado desde janeiro em quatro centros de pesquisa na Região Sul do Brasil. O posicionamento do instituto ocorre logo após o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciar publicamente a suspensão temporária da imunização com o imunizante do Butantan em todo o país, motivada pelo registro de eventos adversos.

Apesar do freio determinado pelo governo federal na vacinação em massa, a pesquisa científica com voluntários segue um cronograma rigoroso e paralelo, amparado por protocolos internacionais de segurança.

Idosos e Baixa Exposição ao Vírus. O objetivo central desta fase da pesquisa clínica é monitorar a segurança e a eficácia da vacina em grupos específicos, com atenção especial à população idosa.

Público-alvo: A maior parte das vagas para voluntários foi preenchida por pessoas com idade entre 60 e 79 anos.

Meta científica: Avaliar a resposta imunológica (produção de anticorpos) dos idosos e comparar se o resultado é equivalente ao do grupo de adultos jovens, que já foi amplamente testado.

Geografia estratégica: Os testes ocorrem em cidades como Porto Alegre (RS), Pelotas (RS) e Curitiba (PR). A Região Sul foi escolhida propositalmente devido ao seu histórico de baixa circulação e incidência do vírus da dengue.

Os voluntários serão acompanhados de perto por equipes médicas ao longo de um ano por meio de testes laboratoriais contínuos. O Butantan reforça que os dados obtidos nesse estudo serão fundamentais para esclarecer as reações ao imunizante e garantir uma aplicação segura no futuro.