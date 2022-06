O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, visitou a sede da EDP em São Paulo e foi recebido pelo presidente da companhia, João Marques da Cruz. A empresa fará um investimento recorde de cerca R$ 3 bilhões no Estado entre 2021 e 2025. Trata-se de praticamente o dobro do que foi investido entre 2016 e 2020. Apenas no primeiro trimestre de 2022, houve um aporte de R$ 158,8 milhões no Estado em ações como a construção de uma nova subestação no município de Jaguaré.

O governador destacou a relação harmônica entre a companhia e o Estado. “Ser transparente na vida pública e na gestão privada é garantia de que podemos gerar oportunidades para muitas pessoas e ganhar confiança nessa relação, apontando caminhos para o presente e o futuro. O Estado tem uma relação de muitos anos com a EDP, sempre pautada de maneira muito profissional e desejamos manter essa harmonia para auxiliar no desenvolvimento do Espírito Santo”.

Já o presidente da EDP, João Marques da Cruz, ressaltou a importância de receber o governador. “Isso simboliza o respeito que temos pelas funções do Estado. Estamos empenhados em prestar esse serviço de maneira mais qualificada e por muitos anos. Como realizamos um bom trabalho, temos segurança de que isso vai acontecer. O Espírito Santo é importantíssimo. Por isso, queremos entender as orientações do governo do Estado e os anseios da população para seguir investindo”.

Também estiveram presentes também Munir Abud e Marcos Kneip, presidente e diretor do BANDES, Ricardo Pessanha, secretário de Desenvolvimento e Inovação do Espírito Santo e Adriano Zucolotto assessor Especial do governo capixaba.

Até 2025, a EDP vai ampliar a flexibilidade da operação e reforçar atualização tecnológica das redes e proteção das subestações. Em outra frente, construirá subestações, melhorando a confiabilidade do sistema e a segurança e qualidade do fornecimento de energia. Pensando no futuro, a EDP vai ampliar seu projeto de redes inteligentes, que permitem facilitar serviços como religação automática, balanço de tensão e combate a fraudes.