A Secretaria de Turismo (Setur) participou, durante a semana, de agendas no Ministério do Turismo (Mtur) e Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), em Brasília. Entre as pautas está o Plano de Promoção da Embratur, a participação em feiras e eventos, a promoção internacional e o Programa de Regionalização do Turismo (PRT).

As atividades são parte da agenda do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo (Fornatur). O secretário de Estado de Turismo, Dorval Uliana, representa o Espírito Santo no colegiado, ocupando a vice-presidência do fórum da Região Sudeste. O grupo analisou o Plano de Promoção do Turismo elaborado pela Embratur e definiu estratégias de promoção internacional do Brasil. “O que o Fornatur quer é fortalecer e auxiliar o País na divulgação dos destinos turísticos brasileiros”, explicou o secretário.

Entre as propostas apresentadas pelos membros do Fórum ao diretor-presidente da Embratur, Gilson Machado, está a elaboração de um estudo de mercado com a expertise das Secretarias de Turismo e a solicitação de que a comunicação com o órgão seja melhor estruturada.

Dorval Uliana destacou a importância da participação do Espírito Santo no Fórum. “Esta união de forças e principalmente de experiências dos gestores estaduais no Fornatur fortalece o segmento e permite que o grupo esteja representado em atividades de trabalho da Embratur e do Ministério, contribuindo para a qualificação do turismo no Brasil”, afirma.

Regionalização do turismo

Paralelamente a agenda do Fornatur, acontece até esta sexta-feira (21) a 4ª Reunião dos Representantes Macrorregionais do Programa de Regionalização do Turismo (PRT). Na programação há oficinas para revisar as diretrizes do PRT, lançadas em 2013.

Participam do evento representantes do Amazonas, Pará, Paraíba, Goiás, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e Espírito Santo, além de técnicos do Ministério do Turismo (Mtur).