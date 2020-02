Os dois homens que estavam a bordo do avião monomotor que caiu na tarde de ontem (19) em Guarapari já foram identificados. O piloto era Luciano Ferreira de Souza, que foi socorrido com vida. Ele teve 80% do corpo queimado e foi internado em estado grave, no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.

Sem sobreviventes. Na manhã de hoje (20), de acordo com o Corpo de Bombeiros, Luciano não resistiu e morreu. Ele era dono de uma escola de aviação em Vitória. Ele era o único que havia sobrevivido ao acidente. O outro passageiro do avião já havia morrido na hora do acidente. Ele foi identificado apenas como Fabiano.

Investigação. O avião em que os dois estavam caiu no telhado de um depósito de uma loja de materiais de construção, no bairro Aeroporto. A aeronave decolava de Guarapari e seguia para Vitória quando teve uma pane no motor e caiu. O acidente será investigado pelo Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos – SERIPA III, órgão ligado à Aeronáutica. Veja mais fotos do acidente.