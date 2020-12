Mesmo com a fiscalização anunciada nos últimos dias, o governo do Estado não recomenda a vinda de turistas para o Espírito Santo no verão 2021. Essa afirmação se deu diante do aumento considerável do número de casos confirmados de coronavírus no território capixaba.

O secretário de Segurança Pública, Alexandre Ramalho, evidenciou a importância da conscientização dos moradores e a fiscalização de aglomerações. “Não estamos chamando o turista para o Espírito Santo, mas vamos dar segurança para quem frequentar os municípios litorâneos. Não podemos impedir que as pessoas cheguem ao Estado, mas o policiamento ostensivo e de orientação vai acontecer”, afirmou. “É para evitar aglomerações e evitar festas clandestinas porque os números estão elevados. É humanamente impossível jogar essa responsabilidade apenas para a segurança pública e poderes municipais”, completa.

Já o secretário de Turismo, Dorval Uliana, afirmou que recomenda que o turismo seja mais local e evitando lugares com muita aglomeração. “Nesse momento, não recomendamos a vinda de turista. A vida prepondera sobre tudo. Essa é a diretriz do nosso governador”, contou. afirmou o secretário. “Podem optar por lugares com pouca movimentação e lugares protegidos, até mesmo na região Serrana. É importante manter o distanciamento”, completou.