De acordo com a prefeitura de Guarapari, a população da cidade quer mais asfalto. Isso segundo as informações divulgadas sobre o Orçamento Participativo 2021/20222, que neste ano aconteceu de forma online devido a pandemia de Covid-19.

Mais asfalto. Na proposta de Orçamento Participativo, realizado entre os dias 20 de maio e 10 de junho, a população opinou onde quer ver os investimentos. Segundo a prefeitura, 42% das propostas pediam a maioria dos investimentos em Pavimentação e Drenagem. Em segundo lugar ficou a Saúde com 12% das propostas e em 3º ficou Saneamento com 11%.

550 pessoas. Segundo a prefeitura, apenas no interior do município, foram instaladas urnas nas Unidades de Saúde, com o objetivo de atender as pessoas que não possuem acesso à internet. Aproximadamente 550 pessoas apresentaram propostas de melhorias para a cidade. Um número menor quando comparado ao do ano passado, que chegou próximo de 600.

Ainda segundo informações da prefeitura, a maior participação foi do público feminino, com 283 propostas. O público masculino cadastrou 267 propostas. Os bairros Andana, Samambaia e Rio Claro, no interior, registraram o maior número de propostas nas urnas, com 152, 50 e 49 respectivamente.

De acordo com a prefeitura, nas propostas on-line, os bairros Praia do Morro, Santa Mônica e Portal, registaram o maior número de participação, com 30, 27 e 17 respectivamente.

Confira abaixo os banners divulgados pela prefeitura sobre o total das propostas.