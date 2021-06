Termina nesta quarta-feira, dia 30, o Feirão de Negociação EDP que está oferecendo condições especiais de acordo para pagamento de débitos em aberto de clientes residenciais, rurais, comerciais e industriais, com a possibilidade de parcelamento em até 36 vezes.

Excepcionalmente durante todo o período do feirão, os clientes que já possuem débitos de parcelamentos de negociações anteriores também encontrarão facilidades para o acerto e renegociação de suas contas.

“As facilidades para pagamento, ofertadas durante o Feirão de Negociação da EDP, têm como objetivo auxiliar o cliente que sofreu com os impactos econômicos, em decorrência do período da pandemia e acabou acumulando contas de energia”, ressalta Vanessa Lugon, gestora da EDP.

Para optar pela melhor solução, a dica é preparar-se, colocando na ponta do lápis todas as despesas já assumidas e previstas pela família. Assim, será possível avaliar com mais precisão quais condições e formas de pagamento se encaixam no orçamento doméstico.

Negociação sem sair de casa

A realização de acordos pela internet já é uma realidade para Companhia. No portal EDP Online, www.edponline.com.br, ou pelo aplicativo EDP Online, disponível para todas as plataformas de smartphone ou tablets, ou por meio do 0800 721 0707 o cliente pode negociar e optar pela forma mais conveniente para quitar os débitos em aberto. Basta ter em mãos o número de instalação e o CPF do titular da fatura.

Para facilitar ainda mais o contato do cliente, a empresa disponibiliza um contato via Whatsapp, por meio do número (27) 99772-2549 para a consulta de débitos e solicitação de código de barras para pagamento.

A negociação poderá ser realizada em todos os canais de atendimento da EDP. Lembrando que, para evitar aglomeração de pessoas nas agências de atendimento presencial, a escolha da data e horário do atendimento deve ser feita pelo site www.edp.com.br/agendamento.