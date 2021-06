A Prefeitura de Guarapari, divulgou que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura (Semag), lançou o edital de Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de agente operacional de fiscalização ambiental.

De acordo com a prefeitura, serão seis vagas mais cadastro de reserva. Duas dessas vagas são para pessoas com deficiência. O vencimento é de R$ 1.250,00 (Mil, duzentos e cinquenta reais). A carga horária é de 40 horas semanais.

Ainda de acordo com a prefeitura o prazo de validade do processo seletivo é de seis meses, após a assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período. Os resultados e as convocações serão divulgados no Diário Oficial dos Municípios e no site da prefeitura.

Segundo a prefeitura, as inscrições devem ser realizadas na quinta (01) e sexta-feira (02), na sede da Semag, localizada na Avenida Governador Jones dos Santos Neves, nº 3656, Muquiçaba (Antigo colégio Angélica Paixão/Coletoria), das 9h às 11h e de 13h às 16:30h.

A prefeitura pede que os interessados acessem o edital, publicado no Diário Oficial dos Municípios, nesta terça-feira (29), páginas 151 a 157. https://www.diariomunicipales.org.br/arquivos/edicoes/2021/06/1624981028_Edicao_1799_assinada.pdf