O senador Luiz Pastore (MDB-ES) participou nesta segunda-feira (3) de reunião da bancada federal com o governador Renato Casagrande e o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. No encontro, os representantes do Espírito Santo solicitaram mais ajuda financeira para reconstruir as cidades capixabas castigadas pelas fortes chuvas de janeiro. Relatório do Governo estadual, para se ter ideia, aponta prejuízo de R$ 666,8 milhões.

Pastore, além de reforçar o pedido de recursos, fez questão de ressaltar a excelência no trabalho do coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel André Có, e do secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, coronel Alexandre Lucas. “Quero parabenizá-los pelo belíssimo trabalho que estão fazendo no auxílio às cidades atingidas. E também pela autonomia do ministro na escolha de técnicos tão competentes, pessoas capacitadas que não ocupam seus cargos por indicações políticas, mas por méritos”, ressaltou.

Prejuízo. Durante a reunião, o governador Renato Casagrande entregou relatório ao ministro que revela prejuízo de R$ 666,8 milhões e solicitou ajuda financeira do Governo Federal para reconstruir as cidades atingidas pelas fortes chuvas de janeiro.

No total, 639 edificações e 221 pontes foram destruídas ou danificadas pelas chuvas, além de 199.320 metros quadrados de estradas, rodovias e contenções. Foi estimado um prejuízo de R$ 71,05 milhões em edificações privadas, outros R$ 74,79 milhões em edificações públicas e mais R$ 520,95 milhões em danos à infraestrutura.

O relatório da Defesa Civil Estadual aponta ainda que 39 municípios e 60.605 pessoas foram afetadas pelas chuvas no Espírito Santo. O primeiro impacto do desastre aconteceu no final da tarde do dia 17 de janeiro. O segundo impacto ocorreu no dia 24 seguinte. Foi decretado estado de Calamidade Pública em seis municípios e de Situação de Emergência em outros 16. O agravamento do cenário de desastre ocorreu nas regiões sul e do Caparaó, bem como em algumas cidades das regiões serrana, norte e noroeste do Estado.

O ministro do Desenvolvimento Regional afirmou que o Governo Federal dará prioridade às demandas mais críticas para a população. “Gostaria de nos solidarizar com todas as vítimas e parabenizar o trabalho feito pelo Governo do Estado. Tivemos a oportunidade de estar lá no domingo [dia 26 de janeiro] e vimos a situação. Precisamos trabalhar com muita cautela e precisão para agir. Não existe uma pré definição da divisão dos recursos anunciados de quase 1 bilhão de reais”, afirmou.

De acordo com Canuto, a liberação desses recursos vai demandar uma análise rigorosa. “Não significa que quem chegar primeiro vai receber primeiro. Será feito de forma cautelosa. Não é uma corrida de demandas. Nossa equipe vai fazer o possível para priorizar o que é mais crítico e o grau de sofrimento das pessoas. A questão não é apenas números, mas vamos olhar o que aquele problema está causando na população’, disse o ministro.

Casagrande lembrou que o Governo do Estado iniciou o trabalho de recuperação das cidades atingidas. “Já estamos fazendo algumas obras emergenciais, como a reconstrução de pontes. A bancada federal tem sido uma parceira importante. Estaremos com o ministro [da Economia] Paulo Guedes nesta quarta-feira (5) e queremos colocar nossa Defesa Civil inteiramente à disposição. Temos mapeadas todas as áreas de risco dos 78 municípios. Esse é um trabalho permanente que temos que fazer”, frisou o governador capixaba.