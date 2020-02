A Polícia Militar de Guarapari continua sua atuação para promover a segurança na cidade. Na tarde do último sábado (01), por volta das 17h, durante patrulhamento preventivo no bairro Perocão, policiais militares avistaram um indivíduo em atitude suspeita, que ao realizar abordagem policial, foi identificado como J.F.A.R., 19 anos.

Drogas. Foi encontrado com ele 15 pedras de crack, 03 pinos de cocaína e 01 bucha de maconha. Em continuidade à abordagem, foi encontrado uma sacola contendo R$130,00 em dinheiro. ele foi detido e encaminhado à delegacia juntamente com o material.

Durante a madrugada, por volta da 01h, policiais abordaram A.S.V., 24 anos – e encontraram com ele 22 frascos de Loló, 04 buchas de maconha e R$147,50 em dinheiro. O abordado foi detido e encaminhado à delegacia juntamente com o material.

Celular roubado. Na manhã de domingo (02), por volta das 10h, foi realizada abordagem policial à G.R.A., 35 anos – sendo encontrado com ele um aparelho celular, que, indagado quanto à sua procedência, acabou confessando ter roubado há poucos instantes de uma menor, nas proximidades da orla da Praia do Morro. A vítima se apresentou aos militares e reconheceu o acusado do delito. O indivíduo foi detido e encaminhado à delegacia.

Cão farejador Mike. Por volta das 16h, em patrulhamento em um beco conhecido pelo intenso tráfico de drogas, no bairro Itapebussu policiais militares, com apoio do cão farejador Mike, localizaram 33 buchas de maconha, 97 pedras de crack e 145 pinos de cocaína. Não houve detidos. O material foi entregue na delegacia.

Cocaína. Já no bairro Aeroporto, por volta das 17h, foi realizada abordam policial à M.A.C.P., 54 anos – e com ela encontraram 09 pinos de cocaína, 06 buchas de maconha, 15 pedras de crack além do valor de R$343,30 em dinheiro. Verificando os dados da abordada, constatou-se que a mesma encontrava-se com mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas. A mulher foi detida e encaminhada à delegacia juntamente com o material.

No bairro Meaípe, aproximadamente às 20h, C.S.B., 18 anos – foi abordado e encontrado com ele 01 celular que o mesmo não soube informar a procedência, R$64,00 em espécie, 01 tablete pequeno de maconha, 02 buchas maiores e 02 menores da mesma substância. Diante dos fatos, o indivíduo foi detido e encaminhado à delegacia local.