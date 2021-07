No 63º Mapa de Risco Covid-19 do Estado divulgado na sexta-feira (válido desta segunda-feira até o próximo domingo (18)), a cidade de Guarapari está como Risco Baixo. Com isso, a cidade fica sem restrições para o funcionamento do comércio, pois no Risco Baixo não há restrições para dias e horários do comércio, incluindo bares e restaurantes.

Prevenção. Os comércios devem seguir apenas as medidas preventivas pedidas pelas autoridades sanitárias para redução do risco de contágio, ou seja, uso de máscara por funcionários e clientes, disponibilização de álcool em gel e atender ao distanciamento social.

Economia. Com o Risco Baixo a expectativa é de uma melhora na atividade econômica da cidade, visto que segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Guarapari (CDL), as vendas em Guarapari começaram a vender melhor a partir do dia 7 de junho, quando o mapa de risco reduziu o risco de Guarapari de Extremo para Moderado. Isso possibilitou um aumento do setor de economia da cidade de 15 a 20%.

Agora, se o município se mantiver em Risco Baixo no Mapa de Risco, é esperada uma recuperação ainda melhor para o setor de comércio e serviços.