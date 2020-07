Alane Jardim, de 59 anos, era técnica de enfermagem em Guarapari e faleceu neste domingo, após 11 dias internada no Vitória Apart Hospital. Alane testou positivo para o novo coronavírus em meados de junho, e foi afastada de suas atividades. Ela trabalhava na Unidade de Saúde de Amarelos e de Rio Claro.

Colega de Trabalho de Alane, a auxiliar de serviços gerais Emília Maria Martins Alves, não consegue deixar de se emocionar ao falar da técnica de enfermagem. “Trabalhei com Alane por cinco anos na Unidade de Saúde de Amarelos. Excelente profissional, amava o que fazia, dedicada ao trabalho dela. Todo o esforço dela e o seu trabalho era de coração, tudo o que ela fazia era com muito amor. Além dela ser colega de trabalho, se tornou uma amiga, uma amiga que vou carregar para o resto da vida”, conta Emília.

A amiga revela que além de querida pelos colegas de trabalho, os pacientes também gostavam muito da técnica de enfermagem. “A população aqui gostava muito dela, tinha um respeito e um carinho enorme com ela. O esforço dela era tão grande que ela atendia a Unidade de Amarelos e a Unidade de Saúde de Rio Claro com muita atenção. Ela vai fazer muita falta como colega de trabalho. Não tenho muitas palavras para falar, porque a gente está vivendo um momento muito emotivo. Pra mim então ela sempre foi meu braço direito, estou sem forças para falar. A Prefeitura de Guarapari perde uma excelente profissional”, completa Emília.

Alane era hipertensa e sentiu os primeiros sintomas da COVID-19 no dia 14 de junho quando em função de uma forte falta de ar precisou ser internada e testou positivo para o vírus. Alane atuava como técnica de enfermagem há 5 anos nas Unidade de Saúde de Amarelos e de Rio Claro, e antes exercia a função de agente de saúde. Foram 21 anos como servidora pública.

Prestando solidariedade à família, o Sindicato dos Trabalhadores de Guarapari (Sintrag) emitiu uma nota sobre a morte da técnica de enfermagem.

“Hoje é um dia triste para todos os servidores públicos da Prefeitura Municipal de Guarapari. Quando um servidor falece, todos os demais servidores também falecem um pouco junto. Afinal, muitos passam a maior parte do tempo e da vida ao lado de colegas de trabalho do que da própria família. Vai com Deus Alane Jardim, que Papai do Céu te receba em seus braços. Aos familiares desejamos todos os sentimentos. Que Deus possa confortar o coração de todos vocês e amigos”.