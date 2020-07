Após ser citado pelo prefeito Edson Magalhães (PSDB), como sendo contra as obras do Hospital de Guarapari “É dono dono de hospital em Guarapari que não tem interesse em hospital”, afirmou o prefeito na sexta-feira (3) em coletiva com parte da imprensa.

Resposta. Como resposta, o vereador Dr. Rogério Zanon, encaminhou uma nota de repúdio contra o prefeito ao Portal 27 onde diz entre outras coisas que “Repudia a incapacidade do Prefeito em cumprir o plano de governo apresentado em 2016 incluindo a promessa da entrega do hospital que se arrasta a 12 anos..”

Asfalto. Ainda na nota o vereador afirma que “Repudia a desfaçatez em plena Pandemia ordenar gastos de 16 milhões de reais em asfalto ao invés de concluir o Hospital Maternidade Cidade Saúde;”

Ainda na nota Dr. Rogério diz “ Finalizamos essa nota de repúdio exigindo que a Prefeito conceda suas explicações necessárias aos Ministérios Público Federal, Estadual e a população de Guarapari, que conclua o Hospital e Maternidade Cidade Saúde, promessa não cumprida desde 2012”. Confira a nota na integra.

NOTA DE REPÚDIO AO PREFEITO DE GUARAPARI

“Considerando as declarações do prefeito de Guarapari em entrevista realizada nesta sexta feira (03), que critica a ação conjunta dos Ministérios Público Federal e Estadual sobre o Hospital Cidade Saúde:

O vereador Dr. Rogério Zanon (DC) repudia que em plena pandemia o município de Guarapari seja obrigado a vivenciar mais denúncias de má aplicação de recursos públicos, desta vez ajuizada pelo Ministério Público Estadual (MPES) e Federal (MPF);

Repudia a incapacidade do Prefeito em cumprir o plano de governo apresentado em 2016 incluindo a promessa da entrega do hospital que se arrasta a 12 anos, perdendo a oportunidade de o Governo do Estado equipar, inaugurar e manter diante do combate a pandemia;

Repudia a falta de prioridade na saúde que assola o município desde o seu primeiro mandato até os dias atuais quando não se aplicam os recursos preferencialmente na saúde como preconizam as legislações;

Repudia a ingerência da UPA que causa sofrimento a profissionais e pacientes pelo desprovimento de insumos, equipamentos, medicamentos e principalmente EPI e testes de Covid-19 para o devido controle e monitoramento do contágio;

Repudia a desfaçatez em plena Pandemia ordenar gastos de 16 milhões de reais em asfalto ao invés de concluir o Hospital Maternidade Cidade Saúde;

Repudia a falta de coerência ao proibir o funcionamento do comércio, das atividades fiscalizatórias presenciais dos Conselhos Municipais, mas causa aglomerações com inaugurações, mostrando que a politicagem está acima da preocupação com a vida da população;

Que inaugure de verdade as unidades de saúde de Kubitschek e Santa Mônica, que se não puder realizar a contratação de profissionais exclusivos para as unidades, que aprenda a organizar os recursos humanos disponíveis para atender a população nessas unidades.

A sociedade de Guarapari já convive com a promessa de um hospital há doze anos e Dr. Rogério Zanon se tornou vereador a partir de 2017, é inconcebível afirmar que este respeitado parlamentar e médico é o causador da incompetência e ingerência no fim de mandato de um prefeito que não prioriza o Hospital nem a Saúde de Guarapari.

Finalizamos essa nota de repúdio exigindo que a Prefeito conceda suas explicações necessárias aos Ministérios Público Federal, Estadual e a população de Guarapari, que conclua o Hospital e Maternidade Cidade Saúde, promessa não cumprida desde 2012;”

Assessoria do Vereador Dr. Rogério Zanon