Inmet emite alerta de tempestade para o ES; Guarapari fica fora da lista de maior risco

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo (de perigo potencial) para a ocorrência de tempestades em 32 municípios do Espírito Santo. O aviso é válido até as 23h59 desta quinta-feira, 1º de outubro de 2026, com foco nas regiões Sul e Serrana do Estado.

Embora o município de Guarapari não integre diretamente a lista oficial emitida pelo Inmet, a atenção deve ser redobrada por moradores e motoristas que trafegam na Região Metropolitana e no litoral sul, já que cidades vizinhas e de divisa direta com Guarapari — como Anchieta e Alfredo Chaves — estão sob alerta.

Condições Meteorológicas Esperadas

De acordo com o comunicado do Inmet, os municípios sob o aviso amarelo podem registrar as seguintes condições climáticas ao longo do dia:

Volume de Chuva: Entre 20 e 30 milímetros por hora (mm/h) ou acumulado de até 50 mm ao dia.

Ventos Intensos: Rajadas variando entre 40 km/h e 60 km/h.

Granizo: Possibilidade de queda pontual de granizo.

Nível de Risco: Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Municípios sob Alerta (Região Sul, Serrana e Entorno de Guarapari)

A lista engloba municípios do Sul e da Região Serrana capixaba, incluindo cidades limítrofes a Guarapari:

Cidades Vizinhas a Guarapari: Alfredo Chaves, Anchieta e Iconha.

Região Serrana / Caparaó: Afonso Cláudio, Brejetuba, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Iúna, Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante.

Sul Capixaba: Alegre, Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Itapemirim, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul e São José do Calçado.

Resumo do Alerta Meteorológico