Oportunidade para musicistas capixabas: festival lança edital de seleção com cachê bruto de R$ 4 mil

Cantoras, duplas, bandas e grupos musicais com protagonismo feminino do Espírito Santo já podem se inscrever para integrar a programação oficial do Encontro das Chefs 2026, que será realizado no Cais das Artes, em Vitória.

O edital de seleção pública vai escolher quatro atrações locais para se apresentarem durante o festival, agendado para ocorrer entre os dias 23 e 25 de outubro. Cada proposta selecionada receberá um cachê bruto de R$ 4 mil.

As inscrições são gratuitas e permanecem abertas até o dia 5 de outubro. Podem concorrer artistas maiores de 18 anos, com atuação comprovada na cena cultural do Estado, independentemente da quantidade de integrantes da formação.

Gêneros Aceitos e Critérios de Seleção

A curadoria aceitará propostas inseridas nos seguintes gêneros e vertentes musicais:

Estilos Principais: MPB, samba, bossa nova, soul, pop, música instrumental e música brasileira contemporânea.

Projetos Autorais: Trabalhos autorais que dialoguem com os estilos listados e com a identidade cultural do evento.

As propostas submetidas serão avaliadas por uma Comissão de Seleção com base na qualidade artística, na trajetória do projeto no Espírito Santo e na adequação à proposta da edição. A pontuação máxima é de 100 pontos, e as quatro pontuações mais altas garantirão a vaga.

“Queremos que as mulheres estejam também no palco, e em todos os espaços em que possam mostrar o seu trabalho.” — Érica Semião, idealizadora e produtora do Encontro das Chefs.

Cronograma e Estrutura do Festival

Divulgação do resultado preliminar: 7 de outubro

Prazo para recursos: Dois dias corridos após o resultado preliminar

Resultado final: 10 de outubro

Em 2026, o Encontro das Chefs chega pela primeira vez ao complexo do Cais das Artes trazendo o tema “Da terra à mesa”, que explora a jornada dos alimentos desde a produção no campo e no mar até a gastronomia final. Além dos shows musicais, o público poderá acompanhar aulas-show com chefs convidadas, oficinas técnicas e atividades voltadas ao empreendedorismo gastronômico.

O evento é promovido pela Conexxo, com patrocínio master da ES Gás e apoio do Cais das Artes, OEI, Cooptures, Sebrae e Governo Federal, por meio do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP).

Resumo do Edital