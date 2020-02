De acordo com o Climatempo, uma frente fria se aproxima da região sudeste do Brasil. Com isso, podem ocorrer chuvas fortes em todo o estado do Espírito Santo, principalmente a partir da tarde desta sexta-feira (21).

A chuva passa a ficar mais intensa durante o final de semana – no sábado (22) e no domingo (23). Pode chover durante a tarde e a noite em todas as regiões do Estado. Na segunda-feira (24) a chuva deve cessar, mas ainda há possibilidade de voltar à tarde de forma moderada. A chuva forte só retorna à tarde, no dia 26.

O Climatempo previu também que a temperatura máxima deve cair em torno de 10ºC.