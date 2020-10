Para tornar o feriado especial para os pequenos, a escola Americano Batista de Guarapari, está promovendo um evento solidário com o objetivo de arrecadar caixas de bombom para serem distribuídos às crianças carentes.

O “Drive-thru Solidário” será realizado na rua a frente da escola, no sábado (03), das 9h30 até as 11 horas, e contará com a presença de toda a organização da escola, como professores, diretores e colaboradores. Segundo uma das responsáveis pelo evento, a ação tem duas finalidades, ajudar as crianças e matar a saudade da escola e funcionários.

“É uma maneira que encontramos de matar a saudade dos nossos alunos e da comunidade, ao mesmo tempo que fazemos o bem ajudando as crianças carentes, que terão um feriado bem melhor e feliz”, disse Fernanda, responsável pelo setor comercial da escola .

Fernanda destacou que a escola está atenta e preocupada com a saúde de toda comunidade, e todas as medidas de segurança serão tomadas, inclusive com o distanciamento e uso de máscaras.

“Vamos fazer isso de maneira segura e respeitando o distanciamento social. O carro não irá parar, por isso recomendamos que coloquem as doações no porta-malas do carro. Nossa equipe se responsabilizará pela retirada da doação, evitando aglomeração e o contato físico, mas conectando sentimentos e emoções.”, relatou a responsável.

O evento é uma continuação do Drive-Thru solidário promovido pela escola, tendo arrecadado inclusive, cerca de 500 quilos de alimentos para doação.

Neste, todas as doações serão repassadas para o projeto “Cheios de Graça”, uma organização com experiência na área de ajuda infantil. O evento é voltado para os alunos da escola, porém todos que quiserem podem fazer as doações. A entrega das caixas de bombom para as crianças carentes será no dia das crianças.

Por João Pedro Barbosa, estagiário.