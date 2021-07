A Polícia Civil prendeu um homem de 52 anos, suspeito de ser traficante de armas. A prisão foi realizada pela equipe da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari, em uma operação conjunta com a Delegacia Especializada de Armas e Munições (Desarme).

A prisão ocorreu no bairro São Gabriel, em Guarapari, na noite da última sexta-feira (02) e foi resultado de uma denúncia feita pelo Disque-Denúncia (181). “A equipe recebeu a denúncia e realizou buscas na tentativa de localizar o suspeito. No local, ele disse que não tinha arma de fogo e nem as comercializava, mas, ao olhar por cima de um móvel, foi localizada uma pistola com o número de identificação raspado”, conta o titular da Deic de Guarapari, delegado Guilherme Eugênio.

Diante do flagrante delito, os policiais realizaram buscas e localizaram R$ 4.800,00, em espécie, que foram apreendidos. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Guarapari, onde foi autuado, em flagrante, pelo crime de porte de arma de uso restrito. Posteriormente, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari.