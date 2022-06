A Secretaria de Educação de Anchieta recebeu na semana passada integrantes da Associação Bem Comum, Fundação Lemman e Instituto Natura, além da subsecretária de Educação da cidade de Sobral (CE).

Eles vieram conhecer as boas práticas do município com as ações do Programa Todos pelo Aprendizado. O programa anchietense ajudou escolas do município a alcançar bons resultados no prêmio Escola que Colabora.

Os visitantes foram conhecer a EMEB Alcides Ceccon, vencedora do Prêmio Escola que Colabora 2022 e a Casa do Professor, recentemente criada no espaço onde funcionava a Biblioteca Municipal. Conforme os visitantes, as ações desenvolvidas pela Educação de Anchieta são referência e irão ajudar outros municípios a desenvolverem bons projetos.