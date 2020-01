A prefeitura de Alfredo Chaves cancelou o carnaval deste ano. De acordo com as informações divulgadas, a suspensão deve-se à situação de calamidade pública decretada pelo município devido às fortes chuvas e enchentes, identificada como a maior já registrada na história do município.

Orçamento. Considerando que os danos desta enchente são graves e prejudicaram diretamente diversas famílias, além de toda população da sede e do interior, o orçamento que seria usado no carnaval, será redirecionado para áreas mais emergenciais.

O prefeito afirmou que o foco é ajudar as famílias. “Não dá para pensar em festa diante de uma situação tão devastadora como essa, peço a compreensão de todos, mas a prioridade agora é nos unirmos para ajudar as famílias prejudicadas e trabalhar para reparar os danos dessa catástrofe a qual fomos atingidos”, disse o Prefeito, Fernando Videira Lafayette.