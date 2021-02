Com a previsão de chuvas fortes e duradouras até o começo de março em Guarapari, veja alguns cuidados e dicas fornecidos pela concessionária de energia que atua no estado, EDP Escelsa, para cuidar dos aparelhos elétricos e instalações.

Em casa:

Manter instalações elétricas em boas condições;

Não fazer uso de benjamins (preferir os filtros de linha);

Evitar goteiras perto de instalações elétricas (água conduz energia);

Retirar da tomada equipamentos eletrônicos mais sensíveis em período de fortes chuvas com descargas atmosféricas;

Ao primeiro sinal alagamento, móveis e eletrodomésticos devem ficar fora do alcance da água;

Desligue o disjuntor, caso a água atinja níveis que possam alcançar as tomadas elétricas;

Em caso de falta de energia, antes de entrar em contato com a Distribuidora é importante verificar o disjuntor da residência;

Na rua:

Não ficar em áreas descampadas debaixo de chuva;

Não ficar debaixo de árvores e estruturas metálicas durante temporais com raios;

Procurar ficar protegido da água e não andar em áreas alagadas onde existem bueiros;

Em caso de cabos elétricos no chão, a orientação é manter distância e entrar em contato com a EDP;

É importante ressaltar que a EDP atua com parceria para o monitoramento do clima e age de forma estratégica com reforço preventivo das equipes para o atendimento a ocorrências relacionadas a distribuição de energia elétrica.

No caso de incidentes relacionados as redes de energia, queda de árvores ou telhados que derrubem fios e postes, entre outros, a EDP deve ser comunicada por meio dos canais de atendimento:

Site: www.edponline.com.br

Aplicativo EDP Online (compatível com tablets e smartphones)

Central de Atendimento: 0800 721 0707

SMS para 28037 com a mensagem Sem Luz

Todos os canais de relacionamento são gratuitos e funcionam 24 horas.

*Com informações da EDP Escelsa.