Susto na rodovia: Carreta carregada de granito tomba em Itapemirim e bloqueia trecho da BR-101

Uma carreta carregada com um bloco de granito tombou na manhã desta sexta-feira (5), no quilômetro 407 da BR-101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 8h34 e, apesar do impacto, ninguém ficou ferido.

De acordo com a Eco101, concessionária responsável pela administração da rodovia, equipes de atendimento emergencial foram acionadas imediatamente e enviaram ao local ambulâncias, guinchos e veículos de inspeção. O veículo tombou próximo a um barranco às margens da pista.

Para garantir a segurança dos motoristas e viabilizar os trabalhos de remoção da carreta e da carga pesada, o trânsito no trecho precisou ser operado temporariamente no sistema de “pare e siga”.

Segundo o Centro de Controle Operacional da concessionária, os trabalhos de liberação foram rápidos. O tráfego na rodovia foi totalmente normalizado e a pista liberada às 11h20. Não houve necessidade de encaminhar vítimas a unidades de saúde, e as causas que levaram ao tombamento do veículo ainda não foram informadas.