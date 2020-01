Inicia nesta sexta (10) em Anchieta a temporada de luaus de verão. Este ano o cantor Renato Casanova irá animar todas as edições, que irão ocorrer nas praias de Ubu, Castelhanos, Iriri e na Praia Central.

De acordo com a Secretaria Municipal de Turismo, a entrada é gratuita. O repertório será formado por canções próprias do cantor e mais um leque de ritmos como o reggae, rock e outros ritmos adaptados para uma noite especial. Em todos os luaus haverá decoração temática, show musical, malabares com fogo e corda bamba.

Renato Casanova é músico, produtor, compositor e vocalista da banda Casaca, apreciador de vários estilos, sempre esteve envolvido com o reggae, que por sinal é uma das fontes de inspiração para desenvolver 5 CDs de canções próprias e um DVD ao vivo que ao todo já ultrapassam a casa de 100.000 cópias vendidas pelo Brasil e no mundo.

Serviço: Luau de Verão

Local: Praia de Ubu | Anchieta

Data: 10/01/2020

Horário: a partir das 20h