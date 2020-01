Foi preso na manhã de hoje (10) em Piúma, o homem que é suspeito de ter matado a tiros a balconista, Ana Vitória Shirley, na noite de ontem (9) no bairro Olaria em Guarapari. De acordo com as informações até o momento, Ele foi preso pela Polícia Militar no bairro Niterói, dentro de um ônibus que seguia para Vitória.

O suspeito, que é ex-marido da vítima, foi preso e encaminhado para a delegacia de Guarapari. Ana Vitória seguia de moto para casa, quando foi surpreendida e recebeu os disparos. Ela chegou a ser socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento da cidade (UPA), mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O crime chocou a cidade. Nossa equipe está apurando mais informações sobre o fato.