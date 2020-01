A balconista de uma padaria no bairro Coroado, em Guarapari, Ana Vitória Shirley foi morta a tiros na noite de hoje (9), logo após sair do trabalho. De acordo com informações apuradas até o momento, ela seguia de moto para casa, quando foi surpreendida e recebeu os disparos. Ela chegou a ser socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Amigos da vítima que preferem não ser identificados, dizem que Ana Vitória Shirley foi atingida por seis tiros. Alguns contam que os atiradores estavam em um carro prata, que saíram de dentro do veículo para disparar contra a mulher.

O crime aconteceu no Olaria, na subida do morro do CAIC, por volta das 19 horas. O corpo da balconista está na UPA a espera do veículo de transporte de cadáveres. O corpo deve ser encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) em Vitória.

Ana Vitória Shirley era moradora do bairro Itapebussu, e deixa uma filha de sete anos. Nas redes sociais e pelo whatsapp, as pessoas lamentavam a morte dela, afirmando ser uma pessoa muito querida por todos.