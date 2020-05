O momento exige cuidados para a contenção do COVID-19 no Brasil, mas para quem quiser conquistar o sonho de se tornar um universitário chegou a Semana Imperdível. A campanha on-line ocorrerá entre os dias 11 e 16 de maio e será realizada simultaneamente em diversos polos de ensino a distância. As inscrições são gratuitas e as provas poderão ser agendadas diretamente no portal da Estácio em um dos horários disponíveis. Confira a programação da unidade ou polo escolhido em http://inscricoes.estacio.br/

A Semana Imperdível vai possibilitar o início da graduação com até 40% de desconto em cursos EAD. E se a preocupação com o futuro é o impedimento para iniciar a graduação, na Estácio o seguro educacional protege os alunos que tenham perdido o emprego. Totalmente sem custos, o benefício garante um crédito de até seis vezes o valor da mensalidade. Saiba mais informações em https://portal.estacio.br/seguroeducacional

Para garantir descontos de até 40% no primeiro semestre além de descontos até o final do da graduação, os candidatos precisam ser aprovados entre os dias 11 e 16 e efetuarem a confirmação de matrícula até o dia 23 de maio com o pagamento referentes à primeira mensalidade. A campanha é válida para diversos cursos, como Farmácia, Biomedicina, Administração, Pedagogia, Engenharia de Produção, Marketing, entre outros. Os descontos são válidos para matriculados no 2º semestre de 2020 e não são cumulativos entre si nem com quaisquer outros descontos. Todos os detalhes estão descritos no regulamento no site.

Ao participarem do vestibular on-line os candidatos realizarão uma redação sem precisar ir fisicamente até o Polo. Através de uma plataforma, realizarão e terão suas provas corrigidas pelos professores, tudo online. Todas as informações estão disponíveis no site. É necessário ler as instruções com atenção e antes de iniciar a prova.

Quem fez a prova o Enem ou já possui um diploma de ensino superior, não precisa prestar o vestibular. Nesse caso, basta realizar a inscrição no site inscricoes.estacio.br Para ingressar pelo ENEM é necessário ter obtido nota acima de 300 na redação e no mínimo 100 em cada uma das provas objetivas do exame (estas notas serão comprovadas com o boletim de notas do ENEM). Após, basta encaminhar cópias do RG, CPF, histórico de conclusão do ensino médio pelo portal do candidato. Para quem for iniciar a segunda graduação, é necessário realizar a inscrição e enviar, além dos documentos citados, o diploma de graduação.

Ao iniciar seus estudos em uma das mais respeitadas instituições de ensino do Brasil, o aluno da Estácio contará com diversas vantagens como material didático digital sem custo; um corpo docente formado por especialistas, mestres e doutores; amplo acervo bibliográfico; orientação de carreira e encaminhamento para o mercado de trabalho, entre outras vantagens.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone do Polo EAD Guarapari (27) 99799-3314